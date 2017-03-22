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Никита Симонян: сборной России будет не хватать Смолова
Первый вице-президент РФС Никита Симонян предположил, чего будет не хватать сборной России в предстоящих товарищеских матчах с командами Кот-д’Ивуара и Бельгии.
"Очень жаль, что Фёдор Смолов не сможет сыграть за сборную России в предстоящих товарищеских матчах. Мне он очень импонирует как нападающий.
Фёдор отлично сочетает в себе индивидуальную игру и командные взаимодействия. Он чувствует партнёров, но и не боится брать инициативу на себя. Жаль, что пропускает предстоящие игры", - цитирует Симоняна "Чемпионат".
"Очень жаль, что Фёдор Смолов не сможет сыграть за сборную России в предстоящих товарищеских матчах. Мне он очень импонирует как нападающий.
Фёдор отлично сочетает в себе индивидуальную игру и командные взаимодействия. Он чувствует партнёров, но и не боится брать инициативу на себя. Жаль, что пропускает предстоящие игры", - цитирует Симоняна "Чемпионат".
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