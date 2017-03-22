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Никита Симонян: сборной России будет не хватать Смолова

Первый вице-президент РФС Никита Симонян предположил, чего будет не хватать сборной России в предстоящих товарищеских матчах с командами Кот-д’Ивуара и Бельгии.

"Очень жаль, что Фёдор Смолов не сможет сыграть за сборную России в предстоящих товарищеских матчах. Мне он очень импонирует как нападающий.

Фёдор отлично сочетает в себе индивидуальную игру и командные взаимодействия. Он чувствует партнёров, но и не боится брать инициативу на себя. Жаль, что пропускает предстоящие игры", - цитирует Симоняна "Чемпионат".
Теги: Симонян Смолов Сборная России
Сегодня, 13:59
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№2 Написал: Бриг (Сегодня, 14:54) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Да уж будет...не хватать.. За последние сезоны все-таки Смолов вырос..
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 14:15) #
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Сборной не хватает Аршавина.Человек в свои 35 даже за неполный тайм отдаст так,как молодые не могут и не смогут.
Регистрация: 11.08.2008
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