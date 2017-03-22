Тренировка сборной России в преддверии матча с Кот-д'Ивуаром: фотоотчет

Сегодня, 22 марта, состоялась предматчевая тренировка сборной России в предверии товарищеской встречи с командой из Кот-д'Ивуара в Краснодаре. Предлагаем Вашему вниманию видеоотчет о занятии.