Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Тренировка сборной России в преддверии матча с Кот-д'Ивуаром: фотоотчет

Сегодня, 22 марта, состоялась предматчевая тренировка сборной России в предверии товарищеской встречи с командой из Кот-д'Ивуара в Краснодаре. Предлагаем Вашему вниманию видеоотчет о занятии.











Rusfootball.info
Теги: Сборная России Фото
Сегодня, 14:13
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.