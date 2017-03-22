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Спортивный психолог: жалобы Луческу - это попытка списать свои неудачи, на сторонние факторы

Специалист в области спортивной психологии Валерий Соколюк высказал мнение о причинах жалоб наставников команд, и в частности тренера "Зенита" Мирча Луческу, на арбитров.

"Надо смотреть на саму природу жалоб. Вообще жалобы, это попытка списать свои неудачи, на сторонние факторы. Переложить ответственность за свои неудовлетворительные результаты на другого человека.

В конечном итоге результат спросят с тренера, а все остальное уйдет на второй план. Вот тут надо проявлять профессионализм, искать причины неудач в себе", – цитирует психолога "Советский спорт".
Теги: Луческу
Сегодня, 15:17
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№1 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 15:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
И чего открыл тут... Любые излишества вредны всегда, и жалобы не исключение.
Регистрация: 9.11.2010
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