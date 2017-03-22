Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
15:17
Спортивный психолог: жалобы Луческу - это попытка списать свои неудачи, на сторонние факторы (1)
Спортивный психолог: жалобы Луческу - это попытка списать свои неудачи, на сторонние факторы (1)
14:51
Судейская комиссия: невозможно определить, пересек ли мяч линию ворот в матче "Амкара"- "Зенит" (23)
Судейская комиссия: невозможно определить, пересек ли мяч линию ворот в матче "Амкара"- "Зенит" (23)
14:07
Акинфеев пропускает в миниатюрные ворота и другое видео с сегодняшней тренировки сборной России (7)
Акинфеев пропускает в миниатюрные ворота и другое видео с сегодняшней тренировки сборной России (7)
09:58
Роман Асхабадзе: телевидение провалило работу по коммуникации с клубами в отношении календаря (2)
Роман Асхабадзе: телевидение провалило работу по коммуникации с клубами в отношении календаря (2)
03:06
Сильвестр Игбун: еда, погода - с этим в России все отлично, жаль мало кто говорит по-английски (4)
Сильвестр Игбун: еда, погода - с этим в России все отлично, жаль мало кто говорит по-английски (4)
Вчера 23:50
Владимир Маркин: решетки на фанатском секторе стадиона в Уфе должны быть ликвидированы (1)
Владимир Маркин: решетки на фанатском секторе стадиона в Уфе должны быть ликвидированы (1)
Вчера 23:12
Франческо Тотти: Спаллетти - это будущее "Ромы" (2)
Франческо Тотти: Спаллетти - это будущее "Ромы" (2)
Вчера 23:00
Кирилл Панченко: хочу поехать на Кубок конфедераций (8)
Кирилл Панченко: хочу поехать на Кубок конфедераций (8)
Спортивный психолог: жалобы Луческу - это попытка списать свои неудачи, на сторонние факторы
Специалист в области спортивной психологии Валерий Соколюк высказал мнение о причинах жалоб наставников команд, и в частности тренера "Зенита" Мирча Луческу, на арбитров.
"Надо смотреть на саму природу жалоб. Вообще жалобы, это попытка списать свои неудачи, на сторонние факторы. Переложить ответственность за свои неудовлетворительные результаты на другого человека.
В конечном итоге результат спросят с тренера, а все остальное уйдет на второй план. Вот тут надо проявлять профессионализм, искать причины неудач в себе", – цитирует психолога "Советский спорт".
"Надо смотреть на саму природу жалоб. Вообще жалобы, это попытка списать свои неудачи, на сторонние факторы. Переложить ответственность за свои неудовлетворительные результаты на другого человека.
В конечном итоге результат спросят с тренера, а все остальное уйдет на второй план. Вот тут надо проявлять профессионализм, искать причины неудач в себе", – цитирует психолога "Советский спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.