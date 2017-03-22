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Витоло привлек внимание "Барселоны"
Полузащитник "Севильи" Витоло может продолжить карьеру в "Барселоне", утверждает Marca.
По данным издания, скауты каталонского клуба уже длительное время следят за футболистом, который, по их мнению, может закрыть позицию правого защитника.
По данным издания, скауты каталонского клуба уже длительное время следят за футболистом, который, по их мнению, может закрыть позицию правого защитника.
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