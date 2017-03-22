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Витоло привлек внимание "Барселоны"

Полузащитник "Севильи" Витоло может продолжить карьеру в "Барселоне", утверждает Marca.

По данным издания, скауты каталонского клуба уже длительное время следят за футболистом, который, по их мнению, может закрыть позицию правого защитника.
Теги: Севилья Барселона Трансферы
Сегодня, 16:13
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