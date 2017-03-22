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"Шахтёр" продолжает тренировки без игроков сборных
"Шахтёр" продолжает интенсивно тренироваться в отсутствие сборников, сообщает официальный сайт клуба.
Утром 22 марта дончане провели очередную сессию на УТК им. Банникова. Тренерский штаб организовал для команды специальную разминку, которая состояла из комплекса упражнений, направленных на развитие скоростно-силовых показателей. Эффектно смотрелась тренировка с применением эластичных канатов. Такая нагрузка, по словам португальских наставников, позволяет увеличить взрывную мощь футболиста. Работа с мячом включала удары по воротам с разных дистанций и двусторонку на треть поля.
На завтра у «оранжево-черных» назначена утренняя тренировка, а 24, 25 и 26 марта команде объявлены выходные. В понедельник "Шахтер" соберется на базе "Святошин" и уже в полном составе начнет подготовку к матчу 23-го тура Премьер-лиги Украины против "Зари".
Утром 22 марта дончане провели очередную сессию на УТК им. Банникова. Тренерский штаб организовал для команды специальную разминку, которая состояла из комплекса упражнений, направленных на развитие скоростно-силовых показателей. Эффектно смотрелась тренировка с применением эластичных канатов. Такая нагрузка, по словам португальских наставников, позволяет увеличить взрывную мощь футболиста. Работа с мячом включала удары по воротам с разных дистанций и двусторонку на треть поля.
На завтра у «оранжево-черных» назначена утренняя тренировка, а 24, 25 и 26 марта команде объявлены выходные. В понедельник "Шахтер" соберется на базе "Святошин" и уже в полном составе начнет подготовку к матчу 23-го тура Премьер-лиги Украины против "Зари".
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