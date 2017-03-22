Раджа Наингголан: я разговаривал с Конте о переходе в "Челси"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан заявил, что говорил о своем возможном трансфере в "Челси" с главным тренером лондонцев Антонио Конте.



"Я счастлив, поэтому не вижу смысла что-то менять. В новой лиге придется все начинать заново. У меня много друзей играют в Англии и я считаю, что это сильнейшая лига. Пока что ничего не могу сказать о моем будущем, но я разговаривал с Конте о переходе в "Челси", потому что лондонцы были очень заинтересованы во мне", – цитирует Наингголана Sky Sports.