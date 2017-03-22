Иньяцио Абате больше не сыграет в этом сезоне

Защитник "Милана" Иньяцио Абате больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы левого глаза.



30-летний футболист получил травму в матче 26-го тура итальянской Серии A c "Сассуоло" (1:0) 26 февраля. После этого Абате на поле не выходил и был направлен к специалисту в США, сообщает пресс-служба итальянского клуба.