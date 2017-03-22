Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Матео Ковачич летом намерен покинуть "Реал"

Полузащитник "Реала" Матео Ковачич может летом сменить клуб, сообщает Marca.

В услугах хорватского футболиста заинтересованы "Тоттенхэм" и "Наполи". 22-летний хавбек не смог стать основным игроком команды, поэтому может рассмотреть вариант с уходом из стана "сливочных".
Теги: Ковачич Реал
Сегодня, 20:47
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.