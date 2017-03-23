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Источник: Денис Глушаков не сыграет за сборную России против Кот-д'Ивуара

Полузащитник сборной России Денис Глушаков не сыграет в товарищеском матче против команды Кот-д'Ивуара 24 марта, сообщил "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Футболист "Спартака" три дня подряд начинал занятия в общей группе, но позднее переходил к индивидуальным тренировкам.

"Травма не позволит Глушакову сыграть в матче против команды Кот-д'Ивуара", - сообщил источник.
Теги: Глушаков Сборная России
Сегодня, 00:35
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№1 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 00:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да пофиг. Игрок средний. Пусть с Дзюбой дадут место, вдруг кто себя проявит неожиданно и красиво. От этих всё равно ничего ждать не приходится - оба так себе.
Регистрация: 8.11.2015
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