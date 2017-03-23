Гол Лукаса Подольски принес победу Германии в его прощальном матче

Сборная Германии обыграла команду Англии в товарищеском матче. Единственный гол забил Лукас Подольски, который ранее объявил о завершении карьеры в сборной.



Товарищеский матч



Германия - Англия - 1:0



Голы: Подольски, 76



Германия: тер Стеген - Хуммельс, Рюдигер, Хектор - Вайгль, (Джан, 80), Киммих, Сане, Кроос, Брандт, (Шюррле, 68), - Подольски, (Руди, 88), Вернер, (Мюллер, 83).



Англия: Харт - Кэйхилл, Смоллинг, Бертран, Кин - Алли, (Лингард, 77), Ливермор, Лаллана, (Натан Редмонд, 75), Дайер, Уокер - Варди.