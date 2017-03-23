Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Гол Лукаса Подольски принес победу Германии в его прощальном матче

Сборная Германии обыграла команду Англии в товарищеском матче. Единственный гол забил Лукас Подольски, который ранее объявил о завершении карьеры в сборной.

Товарищеский матч

Германия - Англия - 1:0

Голы: Подольски, 76

Германия: тер Стеген - Хуммельс, Рюдигер, Хектор - Вайгль, (Джан, 80), Киммих, Сане, Кроос, Брандт, (Шюррле, 68), - Подольски, (Руди, 88), Вернер, (Мюллер, 83).

Англия: Харт - Кэйхилл, Смоллинг, Бертран, Кин - Алли, (Лингард, 77), Ливермор, Лаллана, (Натан Редмонд, 75), Дайер, Уокер - Варди.
Теги: Сборная Германии Сборная Англии
Сегодня, 01:12
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.