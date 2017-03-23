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Анатолий Бышовец стал заместителем Станислава Черчесова в тренерском совете РФС

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец стал заместителем главы тренерского совета технического комитета РФС Станислава Черчесова, сообщается на официальном сайте РФС.

Технический комитет курирует вопросы научно-методической деятельности в области футбола, присвоения спортивных званий и почётных спортивных званий, а также осуществляет анализ выступления сборных команд России.
Теги: Бышовец
Сегодня, 01:59
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№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 02:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Десять лет дедуля хоть какую работу выпрашивал! дали должность пенсу на прокорм, за заслуги, чтоб не ныл...
Неспроста ни одна сволочь не хотела и не хочет брать в тренеры такого кадра, вино есть, за что.
Регистрация: 30.11.2013
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