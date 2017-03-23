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Дмитрий Булыкин: старожилы, лидеры имеют право предъявлять претензии остальным игрокам

Экс-форвард "Динамо" и "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал конфликт, разразившийся в стане казанского "Рубина".

"Конечно, такие разговоры между футболистами происходят. В клубах есть старожилы, лидеры, которые отвечают за команду и имеют право предъявлять претензии остальным игрокам.

Если футболисты понимающие, то они примут к сведению эти замечания, а если начнут огрызаться, то здесь уже должен вмешаться тренер, как-то повлиять на ситуацию, чтобы микроклимат в команде не нарушался, а оставался рабочим", - цитирует Булыкина "Газета.ru".
Теги: Булыкин Рубин
Сегодня, 02:42
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