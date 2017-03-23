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Йоахим Лев: здорово, что сыграли матч против сильного соперника

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказался относительно победы над Англией (1:0) в товарищеском матче.

"У англичан энергичный футбол, особенно они это демонстрировали в первом тайме. Нам потребовалось время, чтобы адаптироваться к сопернику и заданному темпу.

Считаю, это была хорошая игра. Здорово, что сыграли матч против сильного соперника", - цитирует Лева BBC.
Теги: Сборная Германии Лев
Сегодня, 03:42
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