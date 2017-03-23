Роман Шишкин: сборная Кот-д'Ивуара ассоциируется с Дрогба

Защитник сборной России Роман Шишкин высказался относительно ближайшего соперника - команды Кот-д'Ивуара."Сбор проходит хорошо, всё гладко. Сами видите, что все приехали в хорошем настроении и хорошем физическом состоянии. Все футболисты, вызванные в сборную, практически всегда играют в своих клубах, и я думаю, что с готовностью проблем нет. На каждом сборе плодотворно работаем, все футболисты пытаются впитать идеи тренера и реализовать себя.Сейчас подготовка идёт к ближайшему матчу с Кот-д'Ивуаром. Понятно, что эта команда ассоциируется с Дрогба, это их главная звезда. У них идёт обновление состава, омоложение. Вчера услышал, что у них будет новый тренер - бельгиец.Для многих футболистов сборной России Кубок конфедераций станет первым подобным турниром, и стоит отметить, что он пройдёт именно в нашей стране. Это наш последний сбор перед данным турниром. Конечно, есть ответственность, хочется показать максимальный результат, к чему мы и готовимся", — сказал Шишкин в эфире программы "Все не матч".