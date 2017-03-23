Гари Кэхилл: обыграли бы Германию, если бы реализовали свои моменты

Защитник сборной Англии Гари Кэхилл дал оценку товарищескому матчу с командой Германии (0:1)."Если взглянуть на созданные моменты, то у нас они были более очевидными. Если бы мы их реализовали, то одержали бы победу. Это хороший урок для нашей молодой команды, но будь мы чуть расторопнее у чужих ворот…На мой взгляд, сборная Англии показала хороший футбол, особенно в первом тайме. Мы хорошо контролировали игру. Однако немцы реализовали свои моменты, а мы - нет", - приводит слова Кэхилла ITV.