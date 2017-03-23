На финишном отрезке. У кого есть шансы сорвать "красно-белый" праздник?

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Rusfootball.info рассуждает, сумеет ли кто-нибудь из конкурентов догнать идущий первым "Спартак" и отобрать у Народной команды долгожданное чемпионство
Две трети годовой дистанции позади, - нынешний сезон вышел на заключительный десятиматчевый этап, по итогам которого будет ясно, за кем останется звание сильнейшего коллектива премьер-лиги. Пока что лидирует «Спартак». Одухотворенные свежими идеями и энергией Массимо Карреры москвичи идут с отрывом в шесть очков от своих главных преследователей - ЦСКА и «Зенита» - и в целых двенадцать от четвёртой позиции. "Спартаковцы" стопроцентные фавориты этой гонки. Благодаря заработанному гандикапу, "красно-белые" имеют возможность высокомерно плевать на результаты конкурентов и фокусироваться исключительно на собственных проблемах.
Что изменил Массимо Карерра
А они у «Спартака» есть. Весеннюю часть турнира команда провела совершенно не безукоризненно. И ладно уж, ошибки в Краснодаре – там попробуй не ошибись, противник ещё как заставит, – но сбивчивая и суетливая, точно обед в дороге, домашняя игра с «Анжи», абсолютно несолидная и натужная победа – результат, прямо скажем, не чемпионский. Конечно, очки за даже менее однозначные и заслуженные виктории, что называется, не пахнут, только вот эти удивительные ошибки на ровном месте и лёгкий, проявляющийся через эпизод сумбур вполне могут быть показателем того, что на "спартаковцах" сказывается давление. Если это проявляется уже сейчас, дело явно пахнёт жареным. Для "красно-белых" этот страх вполне может оказаться фатальным.
Последнее чемпионство "Спартака"
В последних десяти играх «Спартак» ждёт немало испытаний. В первую очередь, это битвы с прямыми конкурентами – домашняя встреча с питерским «Зенитом» и вояж на Вэб-Арену, к ненавистному ЦСКА. А так же другие крайне неприятные выезды – к «Уфе», которой «Спартак» проиграл дома, в Ростов-на-Дону и Пермь. Перебодать дончан и «Амкар» на чужом поле будет очень тяжело, но всё-таки главными кажутся очные противостояния с другими претендующими на "золото".
Ну а дальше - о догоняющих.
«Краснодар»
На самом деле, надежды на «быков» практически нет. И дело здесь не только в пугающем отрыве. На данный момент краснодарцы просто не являются командой, способной вести борьбу за первое место. В отдельно взятом матче навязать борьбу лидеру и лишить его пары очков – запросто. А вот наладить стабильное движение от матча к матчу, не оступаться в играх против команд уровнем ниже у парней Игоря Шалимова пока получается скверно. Как самые яркие показатели нынешнего уровня «Краснодара» - невероятным образом упущенная победа в Кубке России и полная капитуляция в противостоянии с одиннадцатым местом чемпионата Испании.
Пока что «Краснодару» не хватает веса, не хватает мощности и лоска. Возможно, где-то и уверенности – не должен серьёзный, претендующий на большие победы коллектив так разваливаться и теряться, когда соперник приходит в себя и начинает отыгрывать преимущество в три гола. Эта команда, безусловно, талантливая, имеющая хорошие перспективы, но пока ещё лишь находящаяся в процессе полноценного формирования, обрастающая мускулами. До уровня ЦСКА и «Зенита», до уровня «Спартака» краснодарцам ещё предстоит дорасти.
Впрочем, надо отметить и то, что этой весной «Краснодару» крайне не везёт. Команду сопровождают постоянные травмы, порой случающиеся на ровном месте. Таким образом команда лишилась и своего лидера - нападающего Фёдора Смолова, что наверняка повлияло на последние результаты "горожан".
Из самых интересных игр, оставшихся у клуба Сергея Галицкого – приём на новом стадионе ЦСКА и гостевые матче в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Ввязаться в чемпионскую гонку «Краснодару» не по силам, а вот помочь в оставшихся играх «Спартаку» «быки» вполне способны.
«Зенит»
Начало года выдалось для «сине-бело-голубых» совсем неудачным. Вылетели из Лиги Европы, не сумели дожать «армейцев», играющих в меньшинстве, а потом ещё и проиграли в Перми – питерцы наступили в каждую лужу, что были на их пути, и насквозь промочили ноги. Такие результаты позволили ЦСКА догнать команду из Санкт-Петербурга и взгромоздиться на второе место, а в самом «Зените», похоже, существенно накалилась атмосфера.
Со стороны кажется, что не все игроки довольны главным тренером, не все понимают его требований, - конфликт здесь тянется ещё от истории с необычной предсезонной подготовкой, в котором «Зенит» сыграл безумно много товарищеских матчей. Даже заметались по сети слухи об увольнении, но вряд ли руководство клуба осмелится снять румына до окончания этого сезона.
Так что о своей лучшей форме Питеру на данный момент приходится только мечтать. «Зениту» не хватает агрессии, остроты, активности впереди. «Сине-бело-голубые» превосходно контролируют мяч в центре поля, элегантно катают его поперёк, но много ли проку от пустых футбольных угроз? Просто Нахватав лишних процентов владения, в игре не победишь – эту железобетонную аксиому футбол регулярно нам напоминает.
Конечно, «Зенит» ещё может прибавить. Но с такой же долей вероятности может и продолжить терять очки, пусть впереди только три серьёзных преграды – «Спартак», «Локо» и «Краснодар». В случае с питерцами угадать довольно сложно, всё зависит от слов и действий Мирча Луческу. Сможет ли он в этой непростой ситуации вернуть команде должный настрой? Неизвестно. Пока что дела у румынского тренера в России идут не слишком хорошо. При нём питерцы вполне способны почти спастись в ответном матче, абсолютно переигрывая соперника, но потом растеряно встать на своей половине – и одной коллективной ошибкой перечеркнуть весь труд практически полутора часов матча.
Но «Зенит», простите за такую глубокую мысль, это «Зенит». Это класс, это всё-таки характер, это одна из двух сильнейших команд нашего первенства последних лет. Вспомните хотя бы, каковы они были прошедшей осенью... И пусть на данный момент они не в лучшем состоянии – сбрасывать их со счетов, когда отставание всего две победы, наверняка не стоит…
ЦСКА
Но самыми главными противниками «Спартака» в гонке за первым местом являются всё-таки «армейцы». Это долгожданное противостояние непримиримых врагов в битве за «золото» мы не видели довольно давно. Всё-таки последние несколько лет «красно-белые» не особо активно претендовали на право звания лучшего клуба страны.
Почему именно ЦСКА, если у них столько же очков, сколько и у «Зенита»? Потому что «армейцы» в порядке. Они удивительно быстро приучились к совершенной иной для себя схеме, к другим способам действий на поле. Гончаренко моментально привил «красно-синим» оборонительную ментальность, словно ЦСКА всегда и действовал в похожем ключе. И с настроением, с уверенностью у действующих чемпионов, похоже, просто отлично.
Конечно, всё не так уж и идеально, но лучше, чем у того же «Зенита».«Красно-синие» испытывают трудности в атаке, забитые голы даются им непросто, да и скупо работает левый фланг, где нет прирождённого атакующего защитника.
Но за «армейцами», в первую очередь, опыт. Игрокам не в первой бороться за чемпионство. Во-вторых, раскованность. ЦСКА догоняет – и давления на них, внимания к ошибкам гораздо меньше. На прицелах у всех «Спартак» - пусть мы об этом уже говорили – так что психологически им будет в разы тяжелее.
Выезд в Грозный показал, что запас прочности у «армейцев» есть. Забив один гол, ЦСКА не стал тратить лишних сил, а уверенно, не позволяя сопернику практически ничего создать, довёл игру до логического результата. Солидно, без нервов и лишних телодвижений «красно-синие» заработали три балла. Методично брать своё, без футбольных истерик двигаясь по чемпионату, "армейцы" умеют как раз прекрасно.
Впереди у ЦСКА много испытаний. И «Уфа» на выезде, и «Спартак» с «Локомотивом» дома, и там же «Ростов». И понятно, что именно эти встречи покажут настоящую крепость «армейского» коллектива, именно в них будет решаться судьба чемпионства. Но пока ЦСКА выглядит так, будто вполне готов к этим сражениям.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Две трети годовой дистанции позади, - нынешний сезон вышел на заключительный десятиматчевый этап, по итогам которого будет ясно, за кем останется звание сильнейшего коллектива премьер-лиги. Пока что лидирует «Спартак». Одухотворенные свежими идеями и энергией Массимо Карреры москвичи идут с отрывом в шесть очков от своих главных преследователей - ЦСКА и «Зенита» - и в целых двенадцать от четвёртой позиции. "Спартаковцы" стопроцентные фавориты этой гонки. Благодаря заработанному гандикапу, "красно-белые" имеют возможность высокомерно плевать на результаты конкурентов и фокусироваться исключительно на собственных проблемах.
Что изменил Массимо Карерра
А они у «Спартака» есть. Весеннюю часть турнира команда провела совершенно не безукоризненно. И ладно уж, ошибки в Краснодаре – там попробуй не ошибись, противник ещё как заставит, – но сбивчивая и суетливая, точно обед в дороге, домашняя игра с «Анжи», абсолютно несолидная и натужная победа – результат, прямо скажем, не чемпионский. Конечно, очки за даже менее однозначные и заслуженные виктории, что называется, не пахнут, только вот эти удивительные ошибки на ровном месте и лёгкий, проявляющийся через эпизод сумбур вполне могут быть показателем того, что на "спартаковцах" сказывается давление. Если это проявляется уже сейчас, дело явно пахнёт жареным. Для "красно-белых" этот страх вполне может оказаться фатальным.
Последнее чемпионство "Спартака"
В последних десяти играх «Спартак» ждёт немало испытаний. В первую очередь, это битвы с прямыми конкурентами – домашняя встреча с питерским «Зенитом» и вояж на Вэб-Арену, к ненавистному ЦСКА. А так же другие крайне неприятные выезды – к «Уфе», которой «Спартак» проиграл дома, в Ростов-на-Дону и Пермь. Перебодать дончан и «Амкар» на чужом поле будет очень тяжело, но всё-таки главными кажутся очные противостояния с другими претендующими на "золото".
Ну а дальше - о догоняющих.
«Краснодар»
На самом деле, надежды на «быков» практически нет. И дело здесь не только в пугающем отрыве. На данный момент краснодарцы просто не являются командой, способной вести борьбу за первое место. В отдельно взятом матче навязать борьбу лидеру и лишить его пары очков – запросто. А вот наладить стабильное движение от матча к матчу, не оступаться в играх против команд уровнем ниже у парней Игоря Шалимова пока получается скверно. Как самые яркие показатели нынешнего уровня «Краснодара» - невероятным образом упущенная победа в Кубке России и полная капитуляция в противостоянии с одиннадцатым местом чемпионата Испании.
Пока что «Краснодару» не хватает веса, не хватает мощности и лоска. Возможно, где-то и уверенности – не должен серьёзный, претендующий на большие победы коллектив так разваливаться и теряться, когда соперник приходит в себя и начинает отыгрывать преимущество в три гола. Эта команда, безусловно, талантливая, имеющая хорошие перспективы, но пока ещё лишь находящаяся в процессе полноценного формирования, обрастающая мускулами. До уровня ЦСКА и «Зенита», до уровня «Спартака» краснодарцам ещё предстоит дорасти.
Впрочем, надо отметить и то, что этой весной «Краснодару» крайне не везёт. Команду сопровождают постоянные травмы, порой случающиеся на ровном месте. Таким образом команда лишилась и своего лидера - нападающего Фёдора Смолова, что наверняка повлияло на последние результаты "горожан".
Из самых интересных игр, оставшихся у клуба Сергея Галицкого – приём на новом стадионе ЦСКА и гостевые матче в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Ввязаться в чемпионскую гонку «Краснодару» не по силам, а вот помочь в оставшихся играх «Спартаку» «быки» вполне способны.
«Зенит»
Начало года выдалось для «сине-бело-голубых» совсем неудачным. Вылетели из Лиги Европы, не сумели дожать «армейцев», играющих в меньшинстве, а потом ещё и проиграли в Перми – питерцы наступили в каждую лужу, что были на их пути, и насквозь промочили ноги. Такие результаты позволили ЦСКА догнать команду из Санкт-Петербурга и взгромоздиться на второе место, а в самом «Зените», похоже, существенно накалилась атмосфера.
Со стороны кажется, что не все игроки довольны главным тренером, не все понимают его требований, - конфликт здесь тянется ещё от истории с необычной предсезонной подготовкой, в котором «Зенит» сыграл безумно много товарищеских матчей. Даже заметались по сети слухи об увольнении, но вряд ли руководство клуба осмелится снять румына до окончания этого сезона.
Так что о своей лучшей форме Питеру на данный момент приходится только мечтать. «Зениту» не хватает агрессии, остроты, активности впереди. «Сине-бело-голубые» превосходно контролируют мяч в центре поля, элегантно катают его поперёк, но много ли проку от пустых футбольных угроз? Просто Нахватав лишних процентов владения, в игре не победишь – эту железобетонную аксиому футбол регулярно нам напоминает.
Конечно, «Зенит» ещё может прибавить. Но с такой же долей вероятности может и продолжить терять очки, пусть впереди только три серьёзных преграды – «Спартак», «Локо» и «Краснодар». В случае с питерцами угадать довольно сложно, всё зависит от слов и действий Мирча Луческу. Сможет ли он в этой непростой ситуации вернуть команде должный настрой? Неизвестно. Пока что дела у румынского тренера в России идут не слишком хорошо. При нём питерцы вполне способны почти спастись в ответном матче, абсолютно переигрывая соперника, но потом растеряно встать на своей половине – и одной коллективной ошибкой перечеркнуть весь труд практически полутора часов матча.
Но «Зенит», простите за такую глубокую мысль, это «Зенит». Это класс, это всё-таки характер, это одна из двух сильнейших команд нашего первенства последних лет. Вспомните хотя бы, каковы они были прошедшей осенью... И пусть на данный момент они не в лучшем состоянии – сбрасывать их со счетов, когда отставание всего две победы, наверняка не стоит…
ЦСКА
Но самыми главными противниками «Спартака» в гонке за первым местом являются всё-таки «армейцы». Это долгожданное противостояние непримиримых врагов в битве за «золото» мы не видели довольно давно. Всё-таки последние несколько лет «красно-белые» не особо активно претендовали на право звания лучшего клуба страны.
Почему именно ЦСКА, если у них столько же очков, сколько и у «Зенита»? Потому что «армейцы» в порядке. Они удивительно быстро приучились к совершенной иной для себя схеме, к другим способам действий на поле. Гончаренко моментально привил «красно-синим» оборонительную ментальность, словно ЦСКА всегда и действовал в похожем ключе. И с настроением, с уверенностью у действующих чемпионов, похоже, просто отлично.
Конечно, всё не так уж и идеально, но лучше, чем у того же «Зенита».«Красно-синие» испытывают трудности в атаке, забитые голы даются им непросто, да и скупо работает левый фланг, где нет прирождённого атакующего защитника.
Но за «армейцами», в первую очередь, опыт. Игрокам не в первой бороться за чемпионство. Во-вторых, раскованность. ЦСКА догоняет – и давления на них, внимания к ошибкам гораздо меньше. На прицелах у всех «Спартак» - пусть мы об этом уже говорили – так что психологически им будет в разы тяжелее.
Выезд в Грозный показал, что запас прочности у «армейцев» есть. Забив один гол, ЦСКА не стал тратить лишних сил, а уверенно, не позволяя сопернику практически ничего создать, довёл игру до логического результата. Солидно, без нервов и лишних телодвижений «красно-синие» заработали три балла. Методично брать своё, без футбольных истерик двигаясь по чемпионату, "армейцы" умеют как раз прекрасно.
Впереди у ЦСКА много испытаний. И «Уфа» на выезде, и «Спартак» с «Локомотивом» дома, и там же «Ростов». И понятно, что именно эти встречи покажут настоящую крепость «армейского» коллектива, именно в них будет решаться судьба чемпионства. Но пока ЦСКА выглядит так, будто вполне готов к этим сражениям.
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
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