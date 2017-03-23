Роман Зобнин: первая задача - преодолеть групповой этап на Кубке конфедераций

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций.— Я бы так не сказал. Прекрасно понимаю, что мне нужно регулярно играть в своем клубе и постоянно доказывать состоятельность, чтобы стабильно вызываться в главную команду страны. Если я все время буду выступать в основе "Спартака", побеждать с ним и стабильно показывать хорошую игру, то могу быть спокоен: меня вызовут в сборную и в следующий раз. Но сейчас стопроцентной уверенности, что я точно сыграю на Кубке конфедераций, у меня нет. Все будет зависеть только от меня самого, от моей игры за клуб на каждом отрезке сезона.— Мы приложим максимум усилий, чтобы должным образом подготовиться к этому турниру. Вся страна ждет от нас положительного результата, и мы также этого очень хотим. Сделаем все, чтобы побеждать в каждом матче и выступить успешно. Хочется обратиться к болельщикам и попросить, чтобы они приходили на стадионы и поддерживали нас.— Для начала — выход из группы. Задачи определяются постепенно, и первая — преодолеть групповой этап. После этого будем ставить перед собой уже другие цели.