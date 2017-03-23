Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Роман Зобнин: первая задача - преодолеть групповой этап на Кубке конфедераций

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций.

— Объявляя состав команды на текущие сборы, Черчесов сказал, что на этих же футболистов он рассчитывает и на Кубке конфедераций. Это добавило вам уверенности?

— Я бы так не сказал. Прекрасно понимаю, что мне нужно регулярно играть в своем клубе и постоянно доказывать состоятельность, чтобы стабильно вызываться в главную команду страны. Если я все время буду выступать в основе "Спартака", побеждать с ним и стабильно показывать хорошую игру, то могу быть спокоен: меня вызовут в сборную и в следующий раз. Но сейчас стопроцентной уверенности, что я точно сыграю на Кубке конфедераций, у меня нет. Все будет зависеть только от меня самого, от моей игры за клуб на каждом отрезке сезона.

— Какие ожидания от Кубка конфедераций, в котором сборная России примет участие впервые в своей истории?

— Мы приложим максимум усилий, чтобы должным образом подготовиться к этому турниру. Вся страна ждет от нас положительного результата, и мы также этого очень хотим. Сделаем все, чтобы побеждать в каждом матче и выступить успешно. Хочется обратиться к болельщикам и попросить, чтобы они приходили на стадионы и поддерживали нас.

— Что для вас будет считаться успешным выступлением на КК-2017?

— Для начала — выход из группы. Задачи определяются постепенно, и первая — преодолеть групповой этап. После этого будем ставить перед собой уже другие цели.

Известия
Теги: Зобнин Сборная России
Сегодня, 08:47
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.