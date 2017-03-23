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Реконструкция стадиона "Кубань" к ЧМ-2018 обойдется в 140-150 миллионов рублей

Реконструкция стадиона "Кубань" в Краснодаре к ЧМ-2018 обойдется в 140-150 миллионов рублей, заявил вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.

Стадион "Кубань", который является домашней ареной для выступающего в текущем сезоне в ФНЛ одноименного клуба, станет базой для одной из команд-участниц чемпионата мира-2018.

"На тренировочные предыгровые площадки выделяется 134 миллиона рублей. Из них 70% - из федерального бюджета, 30% - из регионального. На тренировочные площадки баз размещения команд - 143 миллиона рублей. Это в среднем. Может быть чуть больше или чуть меньше. Примерно в 140-150 миллионов обойдется реконструкция стадиона "Кубань".

Уже начата его реконструкция как тренировочной площадки под базу размещения команд для чемпионата мира. Сейчас работы проводятся в подтрибунных помещениях восточной части. Все существующие раздевалки, душевые и другие помещения находятся под западной трибуной, поэтому проведению матчей ФНЛ ничего не мешает.

Западная часть затронута не будет, потому что нет возможности привести ее в соответствие с требованиями ФИФА. А на восточной трибуне это сделать можно. Как только первенство ФНЛ завершится, за лето мы полностью заменим поле на стадионе", - цитирует Долуду "Р-Спорт".
Теги: Кубань
Сегодня, 08:58
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№2 Написал: Карелия Петрозаводск (Сегодня, 09:30) #
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150 лимонов на туалет раздевалку и душевую........и дом прорабу


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009
№1 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 09:19) #
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Аукцион начался, кто больше!? Виталий Леонтьевич Мутко 400 миллионов, раз, два, три, продано!
Регистрация: 2.03.2017
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