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Георгий Джикия: очень хотелось бы слышать советы от Игнашевича и Березуцкого

Защитник сборной России Георгий Джикия признался, что хотел бы услышать советы от бывших защитников национальной команды Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого.

"Не довелось быть в сборной с Игнашевичем и Березуцким. Но очень хотелось бы ощутить, когда такие футболисты с тобой в одной линии - их подсказки, советы.

Так вышло, что их больше нет в сборной. Но здесь есть тот же Игорь Акинфеев (голкипер), который является ветераном сборной в хорошем смысле этого слова. Он отвечает за команду, всегда подскажет", - передает слова Джикии "Р-Спорт".
Теги: Джикия Сборная России
Сегодня, 09:56
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№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:11) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
давай Георгий, мужай и закаляйся! ждем тебя в основе сборной и Спартака!
Регистрация: 23.03.2009
№1 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 09:59) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Игорь за все косяки пиzдий их с кутеповым. Может ума наберутся.


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
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