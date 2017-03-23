Рияд Марез летом может присоединиться к "Барселоне"

"Барселона" летом намерена приобрести полузащитника "Лестера" Рияда Мареза, который был признанн лучшим футболистом Африки 2016 года, информирует Sport.es.



Каталонцы готовы предложить за 26-летнего алжирца порядка 35-40 миллионов евро. Сообщается, что сам Марез хотел бы продолжить карьеру в "Барселоне".