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Рияд Марез летом может присоединиться к "Барселоне"

"Барселона" летом намерена приобрести полузащитника "Лестера" Рияда Мареза, который был признанн лучшим футболистом Африки 2016 года, информирует Sport.es.

Каталонцы готовы предложить за 26-летнего алжирца порядка 35-40 миллионов евро. Сообщается, что сам Марез хотел бы продолжить карьеру в "Барселоне".
Теги: Барселона Марез
Сегодня, 10:53
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4
(0)
№4 Написал: vertel латвия (Сегодня, 12:53) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Не тот уровень для Барселоны, также, как и Ракитич, и Матьё, и Туран, и Динь, не говоря о том, что и свои воспитанники не дотягивают до такого уровня, но они хоть свои. Уж в таком клубе могли бы играть игроки и более высокого уровня.
Регистрация: 13.11.2009
№3 Написал: Ramzes Cairo (Сегодня, 11:49) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: Борис Борисович
Играть в команде девочек-симулянтов?!Очень спорно.

В среал он не собирается вроде ...


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, Werder, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006
№2 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 11:46) #
  • -3
  •  (3)

Играть в команде девочек-симулянтов?!Очень спорно.
Регистрация: 11.08.2008
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:05) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
не потянет


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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