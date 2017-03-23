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Роман Шишкин: Каррера объединил игроков "Спартака" общей идеей

Защитник "Краснодара" и сборной России Роман Шишкин рассказал то, что знает о работе в "Спартаке" тренера Массимо Карреры.

"Я общаюсь с ребятами из "Спартака" и вижу, что Каррера объединил их общей идеей.

Видно, что он дал им новые эмоции, сейчас все они на одной волне, летят вперед. Да и Каррера, похоже, понимает, что может достичь успеха, хотя для него это первый опыт самостоятельной работы. А тренировать "Спартак" очень непросто", - приводит слова Шишкина "Советский спорт".
Теги: Шишкин Каррера Спартак
Сегодня, 12:15
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4
(1)
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:00) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 4 звезды
а на пеналях можно + админресурс + достояние

это с 2007 года у них происходит.. для них это в порядке вещей


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:52) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
А ты то сам ради какой идеи в футбол играешь?
Удивляют наши футболисты, пока пендаля не дашь, не зашевелятся.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:29) #
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: ачуда
На одних эмоциях и амбициях чемпионат не выиграешь.

а на пеналях можно + админресурс + достояние
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: ачуда (Сегодня, 12:23) #
  • +1
  •  (1)

На одних эмоциях и амбициях чемпионат не выиграешь. Удачи Спартаку в 16/17.
Регистрация: 1.02.2017
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