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"Локомотив" летом может расстаться с Петаром Шкулетичем и Игорем Портнягиным

Будущее нападающих Петара Шкулетича и Игоря Портнягина в "Локомотиве" находится под вопросом, передает ФАН.

По информации издания, сербский форвард потерял доверие со стороны тренерского штаба еще в первой части сезона, однако зимой по 26-летнему игроку не поступало подходящих предложений. Кроме того, Шкулетича было решено сохранить "для обоймы" до конца сезона.

Портнягин, в свою очередь, испытывает проблемы со здоровьем и не может помочь команде. В связи с этим клуб рассматривает возможность расстаться с 28-летним футболистом.
Теги: Локомотив
Сегодня, 12:57
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