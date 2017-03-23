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Вице-губернатор: матч Россия - Бельгия пройдет при аншлаге
На товарищеском матче Россия - Бельгия в Сочи ожидается аншлаг, передает "Р-Спорт".
"На матч в Сочи продано уже 32 тыс. билетов. Пока Российский футбольный союз сделал паузу - посмотрит, сколько билетов нужно на так называемую футбольную семью, для партнеров и так далее. Если останется резерв, то он также будет пущен в продажу.
На матче в Сочи мы ожидаем аншлаг", - заявил вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.
"На матч в Сочи продано уже 32 тыс. билетов. Пока Российский футбольный союз сделал паузу - посмотрит, сколько билетов нужно на так называемую футбольную семью, для партнеров и так далее. Если останется резерв, то он также будет пущен в продажу.
На матче в Сочи мы ожидаем аншлаг", - заявил вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.
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