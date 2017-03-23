Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Вице-губернатор: матч Россия - Бельгия пройдет при аншлаге

На товарищеском матче Россия - Бельгия в Сочи ожидается аншлаг, передает "Р-Спорт".

"На матч в Сочи продано уже 32 тыс. билетов. Пока Российский футбольный союз сделал паузу - посмотрит, сколько билетов нужно на так называемую футбольную семью, для партнеров и так далее. Если останется резерв, то он также будет пущен в продажу.

На матче в Сочи мы ожидаем аншлаг", - заявил вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.
Теги: Сборная России
Сегодня, 12:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.