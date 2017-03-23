Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
14:56
Алексей Березуцкий прочитал стихотворение "Береза" в рамках проекта "Лирика футбола" (видео) (1)
Алексей Березуцкий прочитал стихотворение "Береза" в рамках проекта "Лирика футбола" (видео) (1)
08:53
Александр Шикунов: если у "Ростова" будут деньги, то проблем с продлением контракта Бердыева не возникнет (6)
Александр Шикунов: если у "Ростова" будут деньги, то проблем с продлением контракта Бердыева не возникнет (6)
02:47
Вадим Бакатин: чемпионаты России и Франции примерно одинаковые, но поставлю выше премьер-лигу (3)
Вадим Бакатин: чемпионаты России и Франции примерно одинаковые, но поставлю выше премьер-лигу (3)
01:42
Болельщик: не понимаю, почему журналисты The Mirror вывернули мои слова о фанатах наизнанку (12)
Болельщик: не понимаю, почему журналисты The Mirror вывернули мои слова о фанатах наизнанку (12)
Вчера 23:10
Роман Широков: Аленичев намного сильнее Якина (7)
Роман Широков: Аленичев намного сильнее Якина (7)
Вчера 23:04
УЕФА подтвердил, что в сезоне-2018/19 от России в Лиге чемпионов выступят три клуба (16)
УЕФА подтвердил, что в сезоне-2018/19 от России в Лиге чемпионов выступят три клуба (16)
Александр Головин: думаю, сборная России может обыграть любую команду
Сборная России способна обыграть любого соперника, считает полузащитник команды Александр Головин.
На вопрос, способна ли сборная противостоять команде Бельгии, которая дошла до четвертьфинала последних чемпионата мира и чемпионата Европы, Головин ответил: "Думаю, мы можем обыграть любую команду. Сейчас нет недосягаемых команд".
В составе бельгийцев хавбек отметил нападающего Ромелу Лукаку, полузащитников Кевина де Брейне и Эдена Азара, который не сможет сыграть в Сочи из-за травмы. "Очень сильная команда, видел их еще на чемпионате мира. Сильная сборная, но будем стараться выиграть. Де Брейне силен мышлением на поле, интеллектом, он отдает очень много голевых передач, очень хороший удар, много штрафных забивает", - сказал он.
Также Головин заявил, что сборной не хватает защитника ЦСКА Василия Березуцкого.
"Его не хватает в быту - стало меньше разговоров, чуть меньше шуток, - признался Головин. - А так, у нас есть хорошие защитники, и его отсутствие никак не скажется на игре".
"Кто лидеры? Тот же Акинфеев, (Александр) Самедов, (Алан) Дзагоев, кто постарше, тот и лидер - как в быту, так и на поле. Шутник? Думаю, им был бы Дзюба, но в его отсутствие все понемногу шутят, а так, Вася и Артем самые веселые", - цитирует Головина ТАСС.
На вопрос, способна ли сборная противостоять команде Бельгии, которая дошла до четвертьфинала последних чемпионата мира и чемпионата Европы, Головин ответил: "Думаю, мы можем обыграть любую команду. Сейчас нет недосягаемых команд".
В составе бельгийцев хавбек отметил нападающего Ромелу Лукаку, полузащитников Кевина де Брейне и Эдена Азара, который не сможет сыграть в Сочи из-за травмы. "Очень сильная команда, видел их еще на чемпионате мира. Сильная сборная, но будем стараться выиграть. Де Брейне силен мышлением на поле, интеллектом, он отдает очень много голевых передач, очень хороший удар, много штрафных забивает", - сказал он.
Также Головин заявил, что сборной не хватает защитника ЦСКА Василия Березуцкого.
"Его не хватает в быту - стало меньше разговоров, чуть меньше шуток, - признался Головин. - А так, у нас есть хорошие защитники, и его отсутствие никак не скажется на игре".
"Кто лидеры? Тот же Акинфеев, (Александр) Самедов, (Алан) Дзагоев, кто постарше, тот и лидер - как в быту, так и на поле. Шутник? Думаю, им был бы Дзюба, но в его отсутствие все понемногу шутят, а так, Вася и Артем самые веселые", - цитирует Головина ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.