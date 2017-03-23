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Александр Головин: думаю, сборная России может обыграть любую команду

Сборная России способна обыграть любого соперника, считает полузащитник команды Александр Головин.

На вопрос, способна ли сборная противостоять команде Бельгии, которая дошла до четвертьфинала последних чемпионата мира и чемпионата Европы, Головин ответил: "Думаю, мы можем обыграть любую команду. Сейчас нет недосягаемых команд".

В составе бельгийцев хавбек отметил нападающего Ромелу Лукаку, полузащитников Кевина де Брейне и Эдена Азара, который не сможет сыграть в Сочи из-за травмы. "Очень сильная команда, видел их еще на чемпионате мира. Сильная сборная, но будем стараться выиграть. Де Брейне силен мышлением на поле, интеллектом, он отдает очень много голевых передач, очень хороший удар, много штрафных забивает", - сказал он.

Также Головин заявил, что сборной не хватает защитника ЦСКА Василия Березуцкого.

"Его не хватает в быту - стало меньше разговоров, чуть меньше шуток, - признался Головин. - А так, у нас есть хорошие защитники, и его отсутствие никак не скажется на игре".

"Кто лидеры? Тот же Акинфеев, (Александр) Самедов, (Алан) Дзагоев, кто постарше, тот и лидер - как в быту, так и на поле. Шутник? Думаю, им был бы Дзюба, но в его отсутствие все понемногу шутят, а так, Вася и Артем самые веселые", - цитирует Головина ТАСС.
Теги: Головин Сборная России
Сегодня, 13:19
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19
(3)
№19 Написал: nami-sv (Сегодня, 15:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Что-то вы ребята какой год уже бредете.
Регистрация: 9.08.2015
№18 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 15:14) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
С таким составом точно любую.....


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Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№17 Написал: D-link (Сегодня, 15:10) #
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online

Его не хватает в быту - стало меньше разговоров

Какое горе! Ничего - зато ТЫ разговорился.


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№16 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:04) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
В Фифе на новичке в серии пенальти? Вероятно.А так вполне можем обыграть такие гранды как Мальта,Косово,Люксембург,Кипр
...Если повезет.


--------------------
Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№15 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 15:02) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
А может и не обыграть. Дело то серьезное


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:59) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Да о чем речь! Мы уже чемпионы мира епта!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№13 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 14:56) #
  • 0
  •  (4)

Как надоело. Одно и тоже в интервью перед турнирами и молчание ягнят после. Сначала выиграй, потом говори. А мальчишке, который еще ничего не достиг в жизни лучше вообще помолчать
Регистрация: 23.09.2008
№12 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:50) #
  • -2
  •  (4)
online

Правильней было сказать - Мы хотим обыграть любую команду!

А так, Головин весьма неплох в качестве зама Дзюбиньё и Берёзы
Цитата: Джонни
вот по футбольному мастерству десяток сборных явно сильнее, еще двадцать - потягаются.

Как показывает практика недосягаемых - 30, а вот с остальными 70-ю потягаемся.
Катар будучи за 100 в рейтинге наших порвал. Может быть не совсем порвал игра то была на равных)))))))))


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№11 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 14:21) #
  • 0
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Да, да, как же. Это уже мы слышали в 2012, в 2014 и в 2016 годах. Там тоже всех "рвали"".
Регистрация: 3.04.2013
№10 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 14:21) #
  • -3
  •  (3)
online

В киберфутбол. Кстати, зря Кокоса не вызвали в таком случае. Уверен, он киберрубака.


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№9 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 14:12) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
ага...в двусторонке
Регистрация: 30.07.2014
№8 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 14:02) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ну раз ржачки на тренировках нет - видать серьёзно готовятся.


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№7 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 13:57) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: syamtomov
Всё таки умеет оказывается этот Головин своими шутками поднять настроение российским болелам


Вот видишь,игрок себя ни чем ещё в сборной не проявил,ничего ещё не выиграл и никого не обыграл,а его уже знают как великого шутника...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№6 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 13:52) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Ага - и продуть любой


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№5 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 13:50) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: Головин
Думаю, мы можем обыграть любую команду. Сейчас нет недосягаемых команд


Думаю, для вас нет недосягаемых команд лишь по личным контрактам, а вот по футбольному мастерству десяток сборных явно сильнее, еще двадцать - потягаются. Это текущие реалии.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№4 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 13:49) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Конечно может. Главное правильно определиться во что играть...
Ну как у Высоцкого:
"Мы сыграли с Талем десять партий
В преферанс, в очко и на бильярде." (с)
Регистрация: 8.02.2011
№3 Написал: kusha64 Курган (Сегодня, 13:38) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Да уж, насмешил!))
Регистрация: 11.08.2015
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:35) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Смешно
Может он хотел сказать, что любая может обыграть нашу?
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:23) #
  • +5
  •  (5)
online

Головин ответил: "Думаю, мы можем обыграть любую команду. Сейчас нет недосягаемых команд".

Всё таки умеет оказывается этот Головин своими шутками поднять настроение российским болелам! laughing laughing laughing
Регистрация: 6.08.2008
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