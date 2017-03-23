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Артем Дзюба не сыграет против Кот-д’Ивуара и Бельгии
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба не поможет национальной команде в товарищеских матчах против ивуарийцев и бельгийцев, сообщили в пресс-службе РФС.
Дзюба в понедельник прибыл в Краснодар для прохождения сбора перед товарищескими матчами сборной России, однако позже в понедельник футболист улетел в Москву для прохождения медобследования.
"По итогам медобследования стало ясно, что Артем Дзюба не поможет команде в ближайших матчах", - сообщили в пресс-службе РФС.
Р-Спорт
Дзюба в понедельник прибыл в Краснодар для прохождения сбора перед товарищескими матчами сборной России, однако позже в понедельник футболист улетел в Москву для прохождения медобследования.
"По итогам медобследования стало ясно, что Артем Дзюба не поможет команде в ближайших матчах", - сообщили в пресс-службе РФС.
Р-Спорт
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