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Артем Дзюба не сыграет против Кот-д’Ивуара и Бельгии

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба не поможет национальной команде в товарищеских матчах против ивуарийцев и бельгийцев, сообщили в пресс-службе РФС.

Дзюба в понедельник прибыл в Краснодар для прохождения сбора перед товарищескими матчами сборной России, однако позже в понедельник футболист улетел в Москву для прохождения медобследования.

"По итогам медобследования стало ясно, что Артем Дзюба не поможет команде в ближайших матчах", - сообщили в пресс-службе РФС.

Р-Спорт
Теги: Дзюба Сборная России
Сегодня, 13:38
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(2)
№3 Написал: D-link (Сегодня, 14:51) #
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online

Появляется небольшой, но шанс


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№2 Написал: командир (Сегодня, 14:03) #
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Вася честно заявил, что приостанавливает выступления за сборную, а этот хмырь косит нагло уже не впервый раз
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: Энтерпрайз (Сегодня, 13:56) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Классная отмазка!Правильно сделал ,что закосил,чтобы не опозориться!
Регистрация: 3.09.2016
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