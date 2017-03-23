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На финансирование спортивных клубов Краснодарского края тратится 8–8,5 млрд рублей в год

На функционирование профессиональных клубов по игровым видам Краснодарского края тратится по 8–8,5 млрд руб. в год.

"Хочу сказать, что сейчас из бюджета Краснодарского края ни одна из профессиональных команд - ни футбол, ни волейбол, ни баскетбол, ни другие - не финансируется. Даже в долях.

Находим внебюджетные источники для финансирования игровых клубов. В целом в год на это необходимо примерно 8–8,5 млрд руб., в том числе на футбольный клуб "Кубань".

Когда команда перешла в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), была проведена очень серьезная работа менеджерами клуба по сокращению зарплатой части, транспортных и других расходов", - цитирует вице-губернатора Краснодарского края Николая Долуду "Р-Спорт".
Теги: Кубань
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