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Йожеф Сабо: Тимощук меня разочаровал, он просто пошел за большими деньгами

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказал свое отношение к тому, что Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб "Зенита".

"Конечно, этот шаг Тимощука меня разочаровал. Парень просто пошел за большими деньгами. Вторая причина – он захотел стать тренером и поучиться у Мирчи Луческу.

Я не возьмусь осуждать поступок Тимощука. Это его решение. Но на месте Анатолия никогда бы не согласился работать в российском клубе", – цитирует Сабо "Плюс спорт".
Теги: Тимощук Зенит
Сегодня, 14:38
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6
(0)
№6 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 15:28) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Ну ладно молодые глупые салоеды бухтят чушь,но от Сабо такого не ожидал,оказывается и старых можно зомбировать..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№5 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 15:16) #
  • 0
  •  (2)
online

Ну езжай в Венгрию тогда.Тоже мне патриот.Именно вот такие венгры,поляки и всякие примеси и тянут Украину в другую сторону,навязывая им католицизм и всякое прочее
Регистрация: 23.09.2016
№4 Написал: зеленая оса (Сегодня, 15:06) #
  • +1
  •  (1)

Ты не на его месте.сиди носки вяжи.
Регистрация: 10.03.2017
№3 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 15:00) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Он как будто бы от предложения Реала отказался в пользу Зенита.


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Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
№2 Написал: D-link (Сегодня, 14:51) #
  • +1
  •  (1)
online

Теперь они еще и скакать начнут


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:45) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Толян шипел: Россия- оккупант!,
И тряпкою с Бандерою махал,
Он был поклонник красно- черных банд,
И на их адрес хабар отправлял..

Но как баблом Толяна поманили,
Так свидомита словно подменили.

Как сладкий звон монеты услыхал-
Немедленно в Россию прибежал.

Мораль до неприличия проста-
Легко купить продажного хохла.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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