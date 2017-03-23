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Йожеф Сабо: Тимощук меня разочаровал, он просто пошел за большими деньгами
Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказал свое отношение к тому, что Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб "Зенита".
"Конечно, этот шаг Тимощука меня разочаровал. Парень просто пошел за большими деньгами. Вторая причина – он захотел стать тренером и поучиться у Мирчи Луческу.
Я не возьмусь осуждать поступок Тимощука. Это его решение. Но на месте Анатолия никогда бы не согласился работать в российском клубе", – цитирует Сабо "Плюс спорт".
"Конечно, этот шаг Тимощука меня разочаровал. Парень просто пошел за большими деньгами. Вторая причина – он захотел стать тренером и поучиться у Мирчи Луческу.
Я не возьмусь осуждать поступок Тимощука. Это его решение. Но на месте Анатолия никогда бы не согласился работать в российском клубе", – цитирует Сабо "Плюс спорт".
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