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Александр Головин: "Спартак" сейчас заслуженно идет на первом месте

Защитник ЦСКА Александр Головин высказал мнение о лидерстве "Спартака" в премьер-лиге.

"Они стали играть совсем по-другому - больше стали контролировать мяч. Больше похоже на старый "Спартак", когда они владели мячом, играли низом через "стенки". Сейчас они заслуженно идут на первом месте", - сказал Головин.

На вопрос, заметил ли он изменения в самоотдаче игроков красно-белых, игрок ответил: "Есть такое, смотрю матчи и замечаю, что каждый из них бьется до последнего".

Тем не менее Головин считает, что у ЦСКА, который является действующим чемпионом страны, есть шансы защитить титул.

"Нам реально их догнать, отрыв уже меньше, чем был до перерыва. Все будет зависеть от того, как мы сыграем важные матчи - с теми же "Спартаком", "Локомотивом". "Спартак" где-то может оступиться, так что все может быть", - цитирует Головина ТАСС.
Теги: Головин Спартак
Сегодня, 14:44
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№1 Написал: Поло (Сегодня, 14:52) #
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Всп по делу! Артему бы поучиться
Регистрация: 23.03.2017
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