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"Спартак" готовится к "Оренбургу", Луис Адриано занимался индивидуально

После гостевой игры с "Локомотивом" наставник "Спартака" Массимо Каррера предоставил команде четыре выходных дня. В четверг спартаковцы возобновили тренировочный процесс.

Занятие началось в тренажерном зале. Выполнив силовые упражнения, красно-белые приступили к работе на поле.

В отсутствие футболистов сборных в тренировке приняли участие одиннадцать игроков. Это Артём Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Маурисио, Георгий Тигиев, Игорь Леонтьев, Фернандо, Артём Тимофеев и Лоренсо Мельгарехо.

Следует отметить, что форвард Луис Адриано занимался по индивидуальной программе.

В 15:00 у команды запланирован второй практический урок. На пятницу в графике спартаковцев намечена утренняя тренировка, которой будет предшествовать теоретическое занятие. А вечером красно-белые отправятся в Белград, где в субботу на стадионе "Райко Митич" проведут товарищеский матч с "Црвеной Звездой".

Спарринг с дружественным "Спартаку" клубом пройдет в рамках подготовки к игре 21-го тура чемпионата России с "Оренбургом", которая состоится 3 апреля на "Открытие Арене".

ФК "Спартак"
Теги: Спартак
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