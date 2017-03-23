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Вячеслав Колосков: Сорокин не может избираться в Совет ФИФА
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что выдвижение кандидатуры гендиректора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина в Совет ФИФА невозможно.
"Это исключено. Я ничего не опровергаю, это сделать может или Мутко, или гендиректор РФС Алаев. Но список кандидатов сформирован, все четыре вакансии уже имеют четверых кандидатов.
Черта под этим списком выборов в ФИФА и УЕФА подведена. Других фамилий там быть не может", - цитирует Колоскова "Газета.ru".
Ранее сообщалось, что глава РФС Виталий Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям ФИФА и не сможет баллотироваться в совет организации, поскольку также является вице-премьером России.
"Это исключено. Я ничего не опровергаю, это сделать может или Мутко, или гендиректор РФС Алаев. Но список кандидатов сформирован, все четыре вакансии уже имеют четверых кандидатов.
Черта под этим списком выборов в ФИФА и УЕФА подведена. Других фамилий там быть не может", - цитирует Колоскова "Газета.ru".
Ранее сообщалось, что глава РФС Виталий Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям ФИФА и не сможет баллотироваться в совет организации, поскольку также является вице-премьером России.
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