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Вячеслав Колосков: Сорокин не может избираться в Совет ФИФА

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что выдвижение кандидатуры гендиректора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина в Совет ФИФА невозможно.

"Это исключено. Я ничего не опровергаю, это сделать может или Мутко, или гендиректор РФС Алаев. Но список кандидатов сформирован, все четыре вакансии уже имеют четверых кандидатов.

Черта под этим списком выборов в ФИФА и УЕФА подведена. Других фамилий там быть не может", - цитирует Колоскова "Газета.ru".

Ранее сообщалось, что глава РФС Виталий Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям ФИФА и не сможет баллотироваться в совет организации, поскольку также является вице-премьером России.
Теги: Колосков Сорокин
Сегодня, 15:53
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№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 16:58) #
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учитывая то, как сейчас копают под премьера Медведева, не исключено,что ЭТО (Мутко) может мутировать из вицепремьера в премьеры. вот тогда и посмеёмся.
Регистрация: 7.03.2016
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