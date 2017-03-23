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Агент: если "Кубань" не рассчитается с Даном Петреску до 10 апреля, с них снимут очки
Николай Пырнэу, агент бывшего тренера "Кубани" Дана Петреску, рассказал о ситуации с задолженностью краснодарского клуба перед румынским специалистом.
"ФИФА обязала клуб "Кубань" рассчитаться с человеком, другого варианта не могло быть. Пока клуб с нами не связывался. Люди ведут себя, мягко выражаясь, странно. На выплату дается срок 30 дней – если я не ошибаюсь, до 10 апреля.
Согласно регламенту, если деньги не будут выплачены, снимаются очки. Но это международный опыт. Я не знаю, как делается в России", – цитирует Пырнэу ТАСС.
"ФИФА обязала клуб "Кубань" рассчитаться с человеком, другого варианта не могло быть. Пока клуб с нами не связывался. Люди ведут себя, мягко выражаясь, странно. На выплату дается срок 30 дней – если я не ошибаюсь, до 10 апреля.
Согласно регламенту, если деньги не будут выплачены, снимаются очки. Но это международный опыт. Я не знаю, как делается в России", – цитирует Пырнэу ТАСС.
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