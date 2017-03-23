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Игорь Акинфеев - новый капитан сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал новым капитаном национальной команды.

Денис Глушаков, Александр Самедов и Федор Смолов стали его заместителями.

На вопрос, сыграет ли Глушаков с Кот-д'Ивуаром, Черчесов сказал, что пока не ясно.

Rusfootball.info
Теги: Акинфеев Сборная России
Сегодня, 16:06
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19
(5)
№19 Написал: D-link (Сегодня, 17:33) #
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online

Цитата: utekay
ни в коем случае нельзя ставить капитаном сборной свинтуса

Дзюба грозно потряс значком, что он "жинтельмен гада", или года? И побежал жаловаться Орзул, по пути подрезав кошелек у случайно приблудившегося цыгана

Цитата: Работяга
Впервые слышу о гладиаторах с ушами треугольничком,хвостиком завитушечкой и на копытах.

Да ты что? А я тебя разочарую - на арене и схватке с вепрями проводились. Ослов вот туда не пускали. может потому и не в курсе?
Ладно, не расстраивайся. В Норвегии например в армии служит пингвин, причем в звании полковника. Поди, Леня его тренировал?


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№18 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 17:31) #
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online

Цитата: Bang-bang
надо свинье подборку свинокиперов пересмотреть

а там корме лобзателя штанг и выбрать не из кого. разве что вперёдколенкина (зачеркнуто) дасаева, только он старенький ужо. а реброва ни в коем случае нельзя. вдруг похолодает. он же губами к штанге примёрзнет. нидайбох конечно, но всё-ж...
Регистрация: 7.03.2016
№17 Написал: SVN (Сегодня, 17:22) #
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Жаль Игоря Денисова не вызвали в сборную,он помог бы команде!
Регистрация: 22.10.2016
№16 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:21) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
это правильно, достойная кандидатура, а что касается замов...ни в коем случае нельзя ставить капитаном сборной свинтуса, это дискредитирует и принизит и без того невысокий уровень сборной, да и уважения в коллективе к такому хрюпитану не будет


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№15 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 17:14) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: D-link
Грешно попрекать гладиаторов тем, что у них не такие длинные уши

Впервые слышу о гладиаторах с ушами треугольничком,хвостиком завитушечкой и на копытах.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№14 Написал: Bang-bang (Сегодня, 17:12) #
  • +3
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Цитата: D-link
А во втором моменте вообще - его любимый косяк

Цитата: voron (CSKA)
Ты хоть видел кто там в воротах стоит??? КРИЦЮК ёпт


laughing надо свинье подборку свинокиперов пересмотреть и новые глазёнки себе купить laughing
Регистрация: 22.03.2017
№13 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 17:07) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: D-link
Цитата: Bang-bang
встань на свиные уши
А это уже расизм!

как будто расизм это что-то плохое.
Регистрация: 7.03.2016
№12 Написал: D-link (Сегодня, 17:01) #
  • -6
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online

Цитата: voron (CSKA)
В первом моменте Игорь шёл на мяч

В ногу он шел, привык к карманному судейству. А во втором моменте вообще - его любимый косяк, уже лет 10 говорят, что ему с ленточки выходить нельзя. Хотя там интересней именно то, что у НЕГО, он кипер - в штрафной бардак, он даже оборонцами руководить не может, "копытан"... На этой яхте - Джон Кровавое Яйцо, словно жопа бегемота капитаново лицо...


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№11 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 16:57) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: D-link
Цитата: Bang-bang
Голкипер выводил сборную на поле в роли капитана в двух последних играх — с катарцами и румынами в ноябре

БАНГ! Хорошо сыграл копытан
БАНГ! Руководство обороной на высоте laughing
Банг-банг, говоришь? laughing

И что тут такого??? В первом моменте Игорь шёл на мяч до конца, как и нападающий, но момент оценили не в нашу пользу, что довольно спорно!!! А вот насчёт второго видео, так это вообще кора. Ты хоть видел кто там в воротах стоит??? КРИЦЮК ёпт
Регистрация: 10.03.2012
№10 Написал: D-link (Сегодня, 16:56) #
  • -6
  •  (6)
online

Цитата: Bang-bang
встань на свиные уши

А это уже расизм! laughing Грешно попрекать гладиаторов тем, что у них не такие длинные уши, как в табуне тяглово-вьючных ешаков. Боевые такие, длинные ослиные уши! Намозоленые и растянутые - ибо много кто за них ешаков придерживал. Гладиаторы, например, в последнюю встречу.
Тренируйте уши! А то неровен час, оторвут!


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№9 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 16:53) #
  • -3
  •  (3)
online

даже свиноССаЧ признаёт беззаговорочный авторитет великого Игоря Владимировича Акинфеева.
Регистрация: 7.03.2016
№8 Написал: D-link (Сегодня, 16:53) #
  • -5
  •  (7)
online

Цитата: Bang-bang
Да хоть захлебнись ты своим дерьмом

Пончик, дерьмо-то в обоих случаях - ваше. Так что, Пончо, обтруси ложку от остатков смятяны - и черпай, жуй, только от жадности не захлебнись. Дерьмо - кошерное, из самой такой центральной синагоги, произведено вашим производителем. Пончо, да не торопись ты так, никто у тебя ложку не отнимет, ну разве чтто Шляповялый с укозовки прискачет, но ты его задавишь, гм... Авторитетом. laughing "Простите, а вы сколько весите?" - "День выборов"


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№7 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:43) #
  • -5
  •  (9)

не будет удачи такой сборной
Регистрация: 7.12.2016
№6 Написал: Bang-bang (Сегодня, 16:36) #
  • +1
  •  (13)

D-link,
Да хоть захлебнись ты своим дерьмом, встань на свиные уши и порви жопу свою на еврейский флаг - Акинфеев - Капитан сборной laughing

А там Джафар какому-то спартаку -2 булки на нос натянул тем временем laughing
Регистрация: 22.03.2017
№5 Написал: D-link (Сегодня, 16:31) #
  • -10
  •  (12)
online

Цитата: Bang-bang
Голкипер выводил сборную на поле в роли капитана в двух последних играх — с катарцами и румынами в ноябре

БАНГ! Хорошо сыграл копытан
БАНГ! Руководство обороной на высоте laughing
Банг-банг, говоришь? laughing


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
№4 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 16:28) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи нашей сборной... И капитану


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№3 Написал: Bang-bang (Сегодня, 16:21) #
  • +6
  •  (8)

Голкипер выводил сборную на поле в роли капитана в двух последних играх — с катарцами и румынами в ноябре, однако тогда отсутствовал Василий Березуцкий. Вратарь ЦСКА стал 29-м капитаном команды в истории сборной России. При этом 12 из них выходили на поле с повязкой по одному разу, восемь — не больше пяти раз. Нынешний наставник команды Станислав Черчесов был первым капитаном сборной страны, а всего провел в этой роли шесть встреч. Рекордсменом является Виктор Онопко — 87 игр, за ним следуют Андрей Аршавин (39), Алексей Смертин (19), Роман Широков (19), Василий Березуцкий (17), Сергей Семак (17) и Игорь Денисов (12).

Акинфеев, проведший первый матч за основной состав ЦСКА в 2003 году в возрасте 16 лет, является самым молодым вратарем, дебютировавшим в составе сборной (18 лет), в которой также стал рекордсменом по количеству игр среди голкиперов (93), по количеству «сухих» матчей (44), по продолжительности «сухой» серии (761 минута). Акинфеев является рекордсменом чемпионатов страны по количеству игр за одну команду (259) и пять раз признавался Российским футбольным союзом (РФС) лучшим вратарем страны.

В марте 30-летний Акинфеев установил очередной рекорд, опередив легендарного вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина по количеству «сухих» матчей в чемпионатах страны — 162
Регистрация: 22.03.2017
№2 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 16:21) #
  • +1
  •  (3)

А разве были другие варианты.
Регистрация: 15.05.2015
№1 Написал: D-link (Сегодня, 16:21) #
  • -9
  •  (9)
online

Капитан-истеричка. С приехалом! Дальше будет с прилетелом.
Простая фигня, не касающаяся даже личности нового капитана. Судья принял какое-то решение, оспорить(хотя по правилам даже ему не разрешено, но есть неписаные правила) - может капитан. Напомнить, как в такой ситуации один капитан-воротчик уже схлопотал карточку за то, что чесал через все поле к месту разборок?
Глушаков, если он вообще в следующем году играть за сборную будет - возраст - или Смолов, что у него мозги есть, а не только гламур - он уже доказал


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ВПитереНыть
Регистрация: 21.03.2017
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