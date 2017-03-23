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Илья Кутепов: по игрокам Кот-д'Ивуара пока имеем общее представление

Илья Кутепов: по игрокам Кот-д'Ивуара пока имеем общее представление Защитник "Спартака" и сборной России Илья Кутепов посетил пресс-конференцию в преддверии товарищеского матча с Кот-д'Ивуаром.

- По игрокам Кот-д'Ивуара пока имеем общее представление. Конкретно их будем разбирать сегодня. Африканские команды выносливые, много исполнителей хороших. Знаем, что матч будет непростым.

- Помогает ли защитнику рост 192 сантиметра?

- Конечно, это плюс для защитника. Хорошо, что не 150 сантиметров.

Rusfootball.info
Теги: Кутепов Сборная Кот-д’Ивуара Сборная России
Сегодня, 16:19
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