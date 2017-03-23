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17:24
Сборные России и Кот-д`Ивуара отказались от тренировок на арене "Краснодара", чтобы поберечь поле
Сборные России и Кот-д`Ивуара отказались от тренировок на арене "Краснодара", чтобы поберечь поле
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Илья Кутепов: по игрокам Кот-д'Ивуара пока имеем общее представление
Защитник "Спартака" и сборной России Илья Кутепов посетил пресс-конференцию в преддверии товарищеского матча с Кот-д'Ивуаром.
- По игрокам Кот-д'Ивуара пока имеем общее представление. Конкретно их будем разбирать сегодня. Африканские команды выносливые, много исполнителей хороших. Знаем, что матч будет непростым.
- Помогает ли защитнику рост 192 сантиметра?
- Конечно, это плюс для защитника. Хорошо, что не 150 сантиметров.
Rusfootball.info
- По игрокам Кот-д'Ивуара пока имеем общее представление. Конкретно их будем разбирать сегодня. Африканские команды выносливые, много исполнителей хороших. Знаем, что матч будет непростым.
- Помогает ли защитнику рост 192 сантиметра?
- Конечно, это плюс для защитника. Хорошо, что не 150 сантиметров.
Rusfootball.info
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