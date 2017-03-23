Илья Кутепов: по игрокам Кот-д'Ивуара пока имеем общее представление

Защитник "Спартака" и сборной России Илья Кутепов посетил пресс-конференцию в преддверии товарищеского матча с Кот-д'Ивуаром.- По игрокам Кот-д'Ивуара пока имеем общее представление. Конкретно их будем разбирать сегодня. Африканские команды выносливые, много исполнителей хороших. Знаем, что матч будет непростым.- Конечно, это плюс для защитника. Хорошо, что не 150 сантиметров.