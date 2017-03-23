Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
17:24
Сборные России и Кот-д`Ивуара отказались от тренировок на арене "Краснодара", чтобы поберечь поле
Сборные России и Кот-д`Ивуара отказались от тренировок на арене "Краснодара", чтобы поберечь поле
14:56
Алексей Березуцкий прочитал стихотворение "Береза" в рамках проекта "Лирика футбола" (видео) (2)
Алексей Березуцкий прочитал стихотворение "Береза" в рамках проекта "Лирика футбола" (видео) (2)
08:53
Александр Шикунов: если у "Ростова" будут деньги, то проблем с продлением контракта Бердыева не возникнет (6)
Александр Шикунов: если у "Ростова" будут деньги, то проблем с продлением контракта Бердыева не возникнет (6)
Станислав Черчесов: участие Фернандеса в играх за сборную обсудим с Мутко (видео)
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что участие защитника Марио Фернандеса в ближайших товарищеских встречах находится под вопросом.
- Сможет ли сыграть Марио Фернандес в предстоящих матчах?
- Этот вопрос обсудим с Алаевым и Мутко. Было бы хорошо, чтобы он стал полноправным участником процесса.
Марио великолепно говорит по-русски. Не говорит со СМИ? Он, наверное, прикидывается, он все понимает.
- Сможет ли сыграть Федор Смолов?
- Он играть точно не будет. Он присутствует на всех наших теориях, потому что должен слышать, о чём мы говорим. Понятно, что он один из ведущих наших футболистов. Хотелось бы иметь его уже не виртуально, а реально.
Rusfootball.info
- Сможет ли сыграть Марио Фернандес в предстоящих матчах?
- Этот вопрос обсудим с Алаевым и Мутко. Было бы хорошо, чтобы он стал полноправным участником процесса.
Марио великолепно говорит по-русски. Не говорит со СМИ? Он, наверное, прикидывается, он все понимает.
- Сможет ли сыграть Федор Смолов?
- Он играть точно не будет. Он присутствует на всех наших теориях, потому что должен слышать, о чём мы говорим. Понятно, что он один из ведущих наших футболистов. Хотелось бы иметь его уже не виртуально, а реально.
Также предлагаем вам полную видеоверсию прессконференции с участием Станислава Черчесова и Ильи Кутепова.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.