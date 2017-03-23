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Станислав Черчесов: участие Фернандеса в играх за сборную обсудим с Мутко (видео)

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что участие защитника Марио Фернандеса в ближайших товарищеских встречах находится под вопросом.

- Сможет ли сыграть Марио Фернандес в предстоящих матчах?

- Этот вопрос обсудим с Алаевым и Мутко. Было бы хорошо, чтобы он стал полноправным участником процесса.

Марио великолепно говорит по-русски. Не говорит со СМИ? Он, наверное, прикидывается, он все понимает.

- Сможет ли сыграть Федор Смолов?

- Он играть точно не будет. Он присутствует на всех наших теориях, потому что должен слышать, о чём мы говорим. Понятно, что он один из ведущих наших футболистов. Хотелось бы иметь его уже не виртуально, а реально.


Также предлагаем вам полную видеоверсию прессконференции с участием Станислава Черчесова и Ильи Кутепова.



Rusfootball.info
Теги: Черчесов Фернандес Сборная России Смолов Rвидео
Сегодня, 16:22
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3
(1)
№3 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 17:23) #
  • +1
  •  (3)
online

у Фернандеса Российский парспорт. При чём тут разрешение мутко? ССач даже поссать сходить и то наверное у Мутко разрешения спрашивает.

если ССаЧ на всё у Мутко разрешения спрашивает, то гнать надо такого тренеришку взашей. с таким жоализиногом на ЧМ нам ничего не светит. лучше вернуть Романцева за ящик водки. (Папа просит водки, иначе он результат не гарантирует (с) (сын Романцева). Романцев всех нах слал. и своих и чужих.
Регистрация: 7.03.2016
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:46) #
  • +1
  •  (3)

Ежели есть разрешение от ФИФА, то пускай.
Регистрация: 12.11.2007
№1 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 16:25) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Пусть играет. В нём можно быть уверенным.


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
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