Нолито летом намерен вернуться в "Сельту"

Нападающий "Манчестер Сити" Нолито намерен летом покинуть английский клуб, информирует Mundo Deportivo.



30-летний футболист хочет получать игровую практику в преддверии ЧМ-2018. Отмечается, что форвард сборной Испании склоняется к возвращению в "Сельту".