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Нолито летом намерен вернуться в "Сельту"

Нападающий "Манчестер Сити" Нолито намерен летом покинуть английский клуб, информирует Mundo Deportivo.

30-летний футболист хочет получать игровую практику в преддверии ЧМ-2018. Отмечается, что форвард сборной Испании склоняется к возвращению в "Сельту".
Теги: Нолито Сельта Манчестер Сити Трансферы
Сегодня, 22:32
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