"Ростов" оштрафован на 16 тысяч евро за использование пиротехники на матче со "Спартой"

УЕФА оштрафовал "Ростов" на 16 тысяч евро за использование болельщиками команды пиротехнических изделий во время матча 1/16 финала Лиги Европы с "Спартой", передает официальный сайт организации.



Дисциплинарное дело было открыто после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, который прошел 23 февраля в Праге и завершился ничьей со счетом 1:1. Использование пиротехники является нарушением безопасности.