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"Ростов" оштрафован на 16 тысяч евро за использование пиротехники на матче со "Спартой"

УЕФА оштрафовал "Ростов" на 16 тысяч евро за использование болельщиками команды пиротехнических изделий во время матча 1/16 финала Лиги Европы с "Спартой", передает официальный сайт организации.

Дисциплинарное дело было открыто после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, который прошел 23 февраля в Праге и завершился ничьей со счетом 1:1. Использование пиротехники является нарушением безопасности.
Теги: Ростов
Сегодня, 22:46
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