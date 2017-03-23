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Игорь Албин: если у "Зенита" есть идеи по модернизации "Крестовского" - это вопрос к клубу (6)
Игорь Албин: если у "Зенита" есть идеи по модернизации "Крестовского" - это вопрос к клубу (6)
19:00
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Олег Борукаев и Анна Попова включены в состав координационного совета по подготовке к ЧМ-2018 (1)
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17:24
Сборные России и Кот-д`Ивуара отказались от тренировок на арене "Краснодара", чтобы поберечь поле (3)
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"Ростов" оштрафован на 16 тысяч евро за использование пиротехники на матче со "Спартой"
УЕФА оштрафовал "Ростов" на 16 тысяч евро за использование болельщиками команды пиротехнических изделий во время матча 1/16 финала Лиги Европы с "Спартой", передает официальный сайт организации.
Дисциплинарное дело было открыто после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, который прошел 23 февраля в Праге и завершился ничьей со счетом 1:1. Использование пиротехники является нарушением безопасности.
Дисциплинарное дело было открыто после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, который прошел 23 февраля в Праге и завершился ничьей со счетом 1:1. Использование пиротехники является нарушением безопасности.
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