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Виталий Мутко пожелал удачи сборной России

Президент РФС Виталий Мутко побывал в расположении сборной России, которая продолжает подготовку к товарищескому матчу с Кот-д’Ивуаром.

Вместе с генеральным директором РФС Александром Алаевым и президентом РФПЛ Сергеем Прядкиным он встретился с тренерским штабом и футболистами сборной перед вечерним теоретическим занятием. Мутко пожелал игрокам и тренерам удачи, пообещав и в дальнейшем оказывать национальной команде поддержку и всестороннее содействие.

РФС
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 00:51
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