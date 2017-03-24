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Валерий Карпин: Массимо Каррера на данный момент лучший тренер премьер-лиги

Экс-наставник "Спартака" Валерий Карпин высказал мнение о работе Массимо Карреры в стане красно-белых.

"Массимо Каррера - самый сильный тренер РФПЛ. Потому что его команда идет в лидерах чемпионата с отрывом в шесть очков. Оценивать тренера нужно по результатам.

На данный момент он - лучший. К концу чемпионата посмотрим, изменится ли ситуация", - цитируют Карпина "Известия".
Теги: Карпин Каррера Спартак
Сегодня, 01:39
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3
(1)
№3 Написал: Хидя (Сегодня, 02:07) #
  • 0
  •  (0)

Седой Россия №2, тебе лучше застрелиться, брат..Я не думаю что кто то тебя здесь поддержит...Даже твой Валера!
Регистрация: 13.03.2017
№2 Написал: Седой Россия (Сегодня, 01:59) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Валера, ну что за подстава, а я ведь недавно соглашался с тем, что он-отличный эксперт. Лучший тренер-Бердыев спорить с этим глупо. Результат результатом, но ведь и условия для достижения результата надо учитывать


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№1 Написал: Хидя (Сегодня, 01:43) #
  • +1
  •  (1)

ничего не изменится. Спартак чемпион навсегда. Это генетика, и это не изменить, даже из офиса Газпрёта))))
Регистрация: 13.03.2017
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