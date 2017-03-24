Валерий Карпин: Массимо Каррера на данный момент лучший тренер премьер-лиги

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Вчера 22:32
Нолито летом намерен вернуться в "Сельту"
Нолито летом намерен вернуться в "Сельту"
Вчера 21:19
Александр Самедов: если честно, непонятно отношение со стороны болельщиков "Локомотива" (8)
Александр Самедов: если честно, непонятно отношение со стороны болельщиков "Локомотива" (8)
Вчера 21:04
Марио Фернандес сможет сыграть против сборной Кот-д'Ивуара (89)
Марио Фернандес сможет сыграть против сборной Кот-д'Ивуара (89)
Вчера 20:17
Игорь Албин: если у "Зенита" есть идеи по модернизации "Крестовского" - это вопрос к клубу (6)
Игорь Албин: если у "Зенита" есть идеи по модернизации "Крестовского" - это вопрос к клубу (6)
Вчера 20:12
Сергей Семак: я отношусь ко всем болельщикам уважительно (1)
Сергей Семак: я отношусь ко всем болельщикам уважительно (1)
Вчера 20:06
Дмитрий Селюк: гол Гафара? "Спартак", welcome! (5)
Дмитрий Селюк: гол Гафара? "Спартак", welcome! (5)
Вчера 19:21
Юношеская сборная России проиграла Венгрии (2)
Юношеская сборная России проиграла Венгрии (2)
Вчера 19:17
Футболисты сборной России сыграли в гандбол (видео) (6)
Футболисты сборной России сыграли в гандбол (видео) (6)
Вчера 19:11
Ибраим Камара: попросили убрать алкоголь в отеле из номеров игроков из-за финансирования (1)
Ибраим Камара: попросили убрать алкоголь в отеле из номеров игроков из-за финансирования (1)
Вчера 19:00
Эрик Байи: знаем, что в сборной России не только футболисты ЦСКА, там игроки из разных клубов (3)
Эрик Байи: знаем, что в сборной России не только футболисты ЦСКА, там игроки из разных клубов (3)
Вчера 18:12
Олег Борукаев и Анна Попова включены в состав координационного совета по подготовке к ЧМ-2018 (1)
Олег Борукаев и Анна Попова включены в состав координационного совета по подготовке к ЧМ-2018 (1)
Вчера 18:10
Анхель Ди Мария привлек внимание "Ювентуса"
Анхель Ди Мария привлек внимание "Ювентуса"
Вчера 17:45
Александр Головин: Акинфеева уже можно назвать легендой (32)
Александр Головин: Акинфеева уже можно назвать легендой (32)
Вчера 17:24
Сборные России и Кот-д`Ивуара отказались от тренировок на арене "Краснодара", чтобы поберечь поле (3)
Сборные России и Кот-д`Ивуара отказались от тренировок на арене "Краснодара", чтобы поберечь поле (3)
Вчера 16:30
Защитник "Монако" Фабиньо может покинуть команду
Защитник "Монако" Фабиньо может покинуть команду
Валерий Карпин: Массимо Каррера на данный момент лучший тренер премьер-лиги
Экс-наставник "Спартака" Валерий Карпин высказал мнение о работе Массимо Карреры в стане красно-белых.
"Массимо Каррера - самый сильный тренер РФПЛ. Потому что его команда идет в лидерах чемпионата с отрывом в шесть очков. Оценивать тренера нужно по результатам.
На данный момент он - лучший. К концу чемпионата посмотрим, изменится ли ситуация", - цитируют Карпина "Известия".
"Массимо Каррера - самый сильный тренер РФПЛ. Потому что его команда идет в лидерах чемпионата с отрывом в шесть очков. Оценивать тренера нужно по результатам.
На данный момент он - лучший. К концу чемпионата посмотрим, изменится ли ситуация", - цитируют Карпина "Известия".
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