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Валерий Рейнгольд: назначение Бышовца станет большим подспорьем для Черчесова

Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд высказался относительно назначения Анатолия Бышовца на пост заместителя главы тренерского совета технического комитета РФС Станислава Черчесова.

"Помощниками должны быть не эксперты, а люди, которые сами были в этой футбольной шкуре, которые что-то выигрывали и так далее. Об Анатолии Федоровиче, против которого я, признаться, играл: он был в киевском "Динамо", а я в "Спартаке", я могу сказать только положительные вещи.

Он, конечно, со своими "болячками", но мы и не должны быть одинаковыми. Он знает футбол досконально. И его назначение станет большим подспорьем для Черчесова", - цитирует Рейнгольда НСН.
Теги: Рейнгольд Бышовец
Сегодня, 01:59
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№1 Написал: алдан 2016 (Сегодня, 02:16) #
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Это что бы Черчесов не расслаблялся.
Регистрация: 1.09.2016
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