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Сборная Ирана с Азмуном и Эзатолахи обыграла Катар

Сборная Ирана добилась минимальной победы над командой Катара в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 в Азии.

Участие в матче приняли два представителя "Ростова" - Саид Эзатолахи и Сердар Азмун, а также полузащитник "Терека" Милад Мохаммади.

В составе победителей единственный мяч забил Мехди Тареми. Иран с 14-ю очками лидирует в группе А. Катар заработал четыре очка и занимает последнее, шестое место.

Чемпионат мира. Квалификация

Группа А. 6-й тур

Катар - Иран - 0:1
Теги: Сборная Ирана
Сегодня, 02:16
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