Сборная Ирана с Азмуном и Эзатолахи обыграла Катар

Сборная Ирана добилась минимальной победы над командой Катара в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 в Азии.



Участие в матче приняли два представителя "Ростова" - Саид Эзатолахи и Сердар Азмун, а также полузащитник "Терека" Милад Мохаммади.



В составе победителей единственный мяч забил Мехди Тареми. Иран с 14-ю очками лидирует в группе А. Катар заработал четыре очка и занимает последнее, шестое место.



Чемпионат мира. Квалификация



Группа А. 6-й тур



Катар - Иран - 0:1