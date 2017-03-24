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Роман Зобнин: Бельгия станет самой серьезной сборной, против которой мне приходилось играть

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин высказал ожидания от предстоящего матча национальной команды с командой Бельгии.

— На данном этапе бельгийцы все-таки играют на более высоком уровне, чем сборная Кот-д’Ивуара. Наша же команда переживает этап обновления. Как думаете, россияне смогут сейчас противопоставить что-то футболистам из Бельгии?

— Бельгия станет самой серьезной сборной, против которой мне приходилось когда-либо выходить на поле. Тем не менее я уверен: нам по силам достойно сыграть с ними. Сборной России есть что противопоставить бельгийцам. Мы постараемся хорошо подготовиться к этому матчу, максимально изучив сильные и слабые стороны соперника, — сказал Зобнин.

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Теги: Сборная России Зобнин
Сегодня, 02:59
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