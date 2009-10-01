Николас Ломбертс перейдет из "Зенита" в "Остенде"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс перейдёт в бельгийский клуб "Остенде".



"Можем сообщить, что достигнута договоренность относительно перехода Ломбертса в "Остенде", - говорится в сообщении пресс-службы бельгийского клуба в твиттере.