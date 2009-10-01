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Николас Ломбертс перейдет из "Зенита" в "Остенде"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс перейдёт в бельгийский клуб "Остенде".

"Можем сообщить, что достигнута договоренность относительно перехода Ломбертса в "Остенде", - говорится в сообщении пресс-службы бельгийского клуба в твиттере.
Теги: Ломбертс Зенит
Сегодня, 09:48
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8
(1)
№8 Написал: Саня1589 (Сегодня, 11:30) #
  • 0
  •  (0)

рано он устал, мог еще побегать, видимо реально надо в работе что то менять... он добротный защ и может еще играть на уровне... но 10 лет одно и тоже, надоело...
Регистрация: 27.01.2017
№7 Написал: aseliver Санкт-Петербург (Сегодня, 11:16) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Удачи Нико!
Регистрация: 13.11.2014
№6 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 11:10) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Цитата: сектант
Как то быстро Нико затух,вроде совсем недавно в лидерах был!Замучил цыган штоле...

С Боаша началось, когда тот предпочел Нету Коле

понял,спс.
Регистрация: 3.11.2016
№5 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 11:09) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сектант
Как то быстро Нико затух,вроде совсем недавно в лидерах был!Замучил цыган штоле...

С Боаша началось, когда тот предпочел Нету Коле


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№4 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:58) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Как то быстро Нико затух,вроде совсем недавно в лидерах был!Замучил цыган штоле...
Регистрация: 3.11.2016
№3 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 10:52) #
  • -7
  •  (13)

Лишь бы куда , только из болота сбежать ....
Регистрация: 21.01.2016
№2 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 10:43) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Был когда-то оплотом обороны Зенита, а теперь в Остенде.


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Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:40) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Грустно disappointed_relieved Удачи, Нико...спасибо тебе


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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