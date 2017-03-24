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Роберто Карлос: Россия готова провести один из лучших Кубков конфедераций

Экс-защитник сборной Бразилии Роберто Карлос высказался относительно предстоящего Кубка конфедераций-2017 в России.

"Россия готова очень хорошо - как с точки зрения стадионов, так и инфраструктуры в целом. Пока не все понимают, сколько страна сделала для болельщиков, футболистов, официальных лиц и других гостей. Это будет один из лучших Кубков конфедераций.

Если в России ставят перед собой цель сделать что-то хорошо, то все получается на высшем уровне. Уверен, что никаких проблем не возникнет, все будут чувствовать себя как дома. Уже проделана огромная работа, и я бы хотел поздравить с этим российское правительство", - цитирует Карлоса ТАСС.
Теги: Роберто Карлос
Сегодня, 09:56
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