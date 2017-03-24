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Эбуэ Куасси: сказал партнерам, что Россия – замечательная страна

Полузащитник "Селтика" и сборной Кот-д`Ивуара Эбуэ Куасси, выступавший ранее за "Краснодар", рассказал, что ему было приятно вернуться в Россию.

"Я чувствую себя здесь отлично. Моя профессиональная карьера началась именно здесь. Приятно вернуться в этот город, особенно в составе своей национальной сборной. Был очень счастлив вновь оказаться на территории академии "Краснодара", где Кот-д`Ивуар проводил тренировку.

Конечно, партнеры спрашивали меня обо всем, о чем только можно. Я сказал им, что Россия – замечательная страна, а Краснодар – отличный город с сильной командой. Будет интересный матч. У России очень хорошая команда, как и у нас. Очень рад, что игра состоится именно в Краснодаре. Думаю, болельщики останутся довольны увиденным", - цитируют Куасси "Известия".
Теги: Куасси Сборная России
Сегодня, 10:21
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