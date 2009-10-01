Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
08:49
Валерий Карпин: если бы мне кто-то объяснил, в какой футбол играет "Спартак", я был бы счастлив (33)
Валерий Карпин: если бы мне кто-то объяснил, в какой футбол играет "Спартак", я был бы счастлив (33)
02:52
Фото и видеорепортаж с предматчевых тренировок сборных России и Кот Д'Ивуара (фото, видео) (1)
Фото и видеорепортаж с предматчевых тренировок сборных России и Кот Д'Ивуара (фото, видео) (1)
Вчера 22:32
Нолито летом намерен вернуться в "Сельту"
Нолито летом намерен вернуться в "Сельту"
Вчера 21:19
Александр Самедов: если честно, непонятно отношение со стороны болельщиков "Локомотива" (12)
Александр Самедов: если честно, непонятно отношение со стороны болельщиков "Локомотива" (12)
Вчера 21:04
Марио Фернандес сможет сыграть против сборной Кот-д'Ивуара (91)
Марио Фернандес сможет сыграть против сборной Кот-д'Ивуара (91)
Вчера 20:17
Игорь Албин: если у "Зенита" есть идеи по модернизации "Крестовского" - это вопрос к клубу (6)
Игорь Албин: если у "Зенита" есть идеи по модернизации "Крестовского" - это вопрос к клубу (6)
Вчера 20:12
Сергей Семак: я отношусь ко всем болельщикам уважительно (1)
Сергей Семак: я отношусь ко всем болельщикам уважительно (1)
Вчера 20:06
Дмитрий Селюк: гол Гафара? "Спартак", welcome! (7)
Дмитрий Селюк: гол Гафара? "Спартак", welcome! (7)
Владимир Сельдяков назначен судить матч "Рубин" - "Зенит"
Бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым из подмосковной Балашихи будет обслуживать матч 21-го тура чемпионата России между казанским "Рубином" и "Зенитом".
Встреча пройдет 2 апреля в Казани. Помогать Сельдякову будут судьи на линиях Алексей Стипиди (Краснодар) и Дмитрий Колосков (Уфа), резервный рефери – Станислав Васильев (Ижевск), инспектор – Игорь Синер (Омск).
На другие матчи 21-го тура назначены следующие арбитры:
31 марта (пятница):
"Анжи" (Махачкала) – "Урал" (Екатеринбург) – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону),
1 апреля (суббота):
"Арсенал" (Тула) – "Томь" (Томск) – Владимир Москалев (Воронеж),
"Уфа" – "Локомотив" (Москва) – Роман Галимов (Улан-Удэ),
2 апреля (воскресенье):
"Амкар" (Пермь) – "Терек" (Грозный) - Алексей Матюнин (Москва),
ЦСКА (Москва) – "Крылья Советов" (Самара) - Алексей Сухой (Люберцы),
3 апреля (понедельник):
"Спартак" (Москва) – "Оренбург" – Артем Чистяков (Азов),
"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Краснодар" – Евгений Турбин (Москва).
РФС
Встреча пройдет 2 апреля в Казани. Помогать Сельдякову будут судьи на линиях Алексей Стипиди (Краснодар) и Дмитрий Колосков (Уфа), резервный рефери – Станислав Васильев (Ижевск), инспектор – Игорь Синер (Омск).
На другие матчи 21-го тура назначены следующие арбитры:
31 марта (пятница):
"Анжи" (Махачкала) – "Урал" (Екатеринбург) – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону),
1 апреля (суббота):
"Арсенал" (Тула) – "Томь" (Томск) – Владимир Москалев (Воронеж),
"Уфа" – "Локомотив" (Москва) – Роман Галимов (Улан-Удэ),
2 апреля (воскресенье):
"Амкар" (Пермь) – "Терек" (Грозный) - Алексей Матюнин (Москва),
ЦСКА (Москва) – "Крылья Советов" (Самара) - Алексей Сухой (Люберцы),
3 апреля (понедельник):
"Спартак" (Москва) – "Оренбург" – Артем Чистяков (Азов),
"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Краснодар" – Евгений Турбин (Москва).
РФС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.