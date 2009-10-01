Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Владимир Сельдяков назначен судить матч "Рубин" - "Зенит"

Бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым из подмосковной Балашихи будет обслуживать матч 21-го тура чемпионата России между казанским "Рубином" и "Зенитом".

Встреча пройдет 2 апреля в Казани. Помогать Сельдякову будут судьи на линиях Алексей Стипиди (Краснодар) и Дмитрий Колосков (Уфа), резервный рефери – Станислав Васильев (Ижевск), инспектор – Игорь Синер (Омск).

На другие матчи 21-го тура назначены следующие арбитры:

31 марта (пятница):

"Анжи" (Махачкала) – "Урал" (Екатеринбург) – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону),

1 апреля (суббота):

"Арсенал" (Тула) – "Томь" (Томск) – Владимир Москалев (Воронеж),

"Уфа" – "Локомотив" (Москва) – Роман Галимов (Улан-Удэ),

2 апреля (воскресенье):

"Амкар" (Пермь) – "Терек" (Грозный) - Алексей Матюнин (Москва),

ЦСКА (Москва) – "Крылья Советов" (Самара) - Алексей Сухой (Люберцы),

3 апреля (понедельник):

"Спартак" (Москва) – "Оренбург" – Артем Чистяков (Азов),

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Краснодар" – Евгений Турбин (Москва).

РФС
Сегодня, 10:53
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 11:53) #
  • -4
  •  (4)

Надеюсь такой же квалифицированный как Турбин ....
Регистрация: 21.01.2016
№3 Написал: nami-sv (Сегодня, 11:17) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Что это за новое дарование? Может не стоит рисковать и ставить на центральный матч тура, судью-новичка, потом будет вой опять, о неправильных решениях

Нужно поставить проверенного,такого как,например,с.иванов?
Регистрация: 9.08.2015
№2 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 11:08) #
  • -6
  •  (8)

Пипец зиньке....
Регистрация: 17.06.2016
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 11:07) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что это за новое дарование? Может не стоит рисковать и ставить на центральный матч тура, судью-новичка, потом будет вой опять, о неправильных решениях


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.