Владимир Сельдяков назначен судить матч "Рубин" - "Зенит"

Бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым из подмосковной Балашихи будет обслуживать матч 21-го тура чемпионата России между казанским "Рубином" и "Зенитом".Встреча пройдет 2 апреля в Казани. Помогать Сельдякову будут судьи на линиях Алексей Стипиди (Краснодар) и Дмитрий Колосков (Уфа), резервный рефери – Станислав Васильев (Ижевск), инспектор – Игорь Синер (Омск).На другие матчи 21-го тура назначены следующие арбитры:31 марта (пятница):"Анжи" (Махачкала) – "Урал" (Екатеринбург) – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону),1 апреля (суббота):"Арсенал" (Тула) – "Томь" (Томск) – Владимир Москалев (Воронеж),"Уфа" – "Локомотив" (Москва) – Роман Галимов (Улан-Удэ),2 апреля (воскресенье):"Амкар" (Пермь) – "Терек" (Грозный) - Алексей Матюнин (Москва),ЦСКА (Москва) – "Крылья Советов" (Самара) - Алексей Сухой (Люберцы),3 апреля (понедельник):"Спартак" (Москва) – "Оренбург" – Артем Чистяков (Азов),"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Краснодар" – Евгений Турбин (Москва).