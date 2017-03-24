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Равиль Сабитов: пример капитана - это Пуйоль в "Барселоне"

Бывший наставник юношеской сборной России Равиль Сабитов рассказал о качествах, которыми должен обладать капитан футбольной команды.

"Один из ярких примеров - это Пуйоль в "Барселоне". Капитан должен своим примером показывать, что хорошая игра - это не только поведение на футбольном поле, но и за его пределами. Это касается и режима, и дисциплины", - цитирует специалиста "Газета.ru" со ссылкой на НСН.
Теги: Сабитов
Сегодня, 10:55
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