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Марио Фернандес, скорее всего, войдет в заявку сборной России на матч с Кот-д’Ивуаром

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, скорее всего, войдет в заявку сборной России на матч с ивуарийцами. Гости прислали письменное подтверждение, что они не против участия натурализованного бразильца в товарищеской встрече.

Окончательное решение будет за тренерским штабом. Сейчас РФС ожидает информации от бельгийцев, как те отнесутся к участию Фернандеса, информирует "СЭ".
Теги: Фернандес Сборная России
Сегодня, 10:57
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(1)
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:57) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
пусть попробует Фернандес себя в сборной! вдруг успешно получится! будем рады! Анюков, Шишкин и Смольников на правом фланге обороны не вариант! а других нет!
Регистрация: 23.03.2009
№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 11:24) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Если соглашаются нужно включать.
Регистрация: 30.11.2015
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