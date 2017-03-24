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"Томь" проведет матч между основным и молодежным составом

"Томь" проведет матч между основным и молодежным составом. Об этом сообщил генеральный директор "Томи" Руслан Киселев. Игра состоится 25 марта.

"В команде все живы-здоровы, работают в общей группе. Готовимся к 1 апреля, когда сыграем в Туле. Завтра в 15:30 основной состав проведет товарищеский матч с дублирующим", - цитирует Киселева "Р-Спорт".
Теги: Томь
Сегодня, 11:56
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