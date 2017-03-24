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Константин Выборнов и Кирилл Дементьев прокомментируют матч Россия - Кот-д’Ивуар

Матч между сборными России и Кот'д-Ивуара на Первом канале будут комментировать Константин Выборнов и Кирилл Дементьев.

Об этом главный сообщил редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Алексей Кузнецов.

"Сегодняшний матч сборной России против сборной Кот-д'Ивуара будут комментировать Константин Выборнов и Кирилл Дементьев", - цитирует Кузнецова "Чемпионат".
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:59
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