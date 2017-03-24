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Юрий Газинский: не стоит недооценивать Кот-д’Ивуар, Катару мы уже проиграли

Полузащитник сборной России Юрий Газинский заявил, что не стоит недооценивать соперника по товарищескому матчу - команду Кот-д’Ивуара.

- Вы сказали, что в матче с командой Кот-д’Ивуара нужно реабилитироваться за поражение от костариканцев здесь же в Краснодаре.

– Тогда было открытие стадиона, собралась полная арена болельщиков. Наверное, для болельщиков игра получилась интересной – много голов. Но нам проигрывать было неприятно. Нужно сделать выводы из той игры.

- В составе ивуарийцев нет звезд, да и приехали они в Россию без главного тренера. Это не расхолаживает?

– Нельзя недооценивать соперника. Есть масса примеров того, что это заканчивается плохо. В том же Катаре мы проиграли, то же может случиться и сейчас. Почти все ивуарийцы играют в европейских чемпионатах. Пусть не все они игроки основного состава, но команда обученная. Проходным этот матч не станет, легко нам точно не придется.

Р-Спорт
Теги: Газинский Сборная России
Сегодня, 12:04
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